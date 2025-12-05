Celorepublikový studentský walkout proti motoristům na MŽP
5. 12. 2025
Jménem Univerzit za klima a studujících po celém Česku vás zveme na Vysoko- a středoškolský walkout proti motoristům na MŽP. Akce proběhne v úterý 9. prosince ve 12:00 souběžně v Praze, Brně, Ostravě, Ústí nad Labem, Liberci, Olomouci, Hradci Králové, Pardubicích, Zlíně, Českých Budějovicích, Tachově a Táboře.
Vnímáme urgenci současné situace, a proto jsme se rozhodli 9. 12. koordinovaně protestovat ve městech po celém Česku. Chceme tím vyjádřit nesouhlas se jmenováním motoristy ministrem životního prostředí. Nesouhlasíme s nominací Filipa Turka stejně jako Petra Macinky; ani jeden podle nás nemá kompetence pro řízení ministerstva a ani jeden nedokáže a nechce naplnit cíle a závazky, které tvoří podstatu existence tohoto resortu. Navazujeme tak na demonstrace v Praze, Brně, Olomouci a Ostravě a také na otevřený dopis 1020 vědkyň a vědců, kteří vyjádřili pochyby nad odborností nominantů.
Program akce v Praze
* 12:00 zahájení, odchod z fakult
* 12:15-12:55 proslovy na nám. Jana Palacha
* 13:00 odchod z nám. Jana Palacha na Hradčanské náměstí
* cca 14:00 proslovy na Hradčanském náměstí
* cca 14:45 konec akce
Jste vítáni dostavit se na jakoukoliv dílčí část akce, už od 12:00 bude ale na náměstí Jana Palacha k dispozici kontaktní osoba připravená se vám věnovat a zodpovědět jakékoliv dotazy (kontakt níže).
V Praze se do akce zapojí:
Univerzita Karlova: FF UK, FSV UK, FHS UK, PedF UK, 1.LF UK, 3.LF UK, PřF UK, ETF
UK, MFF UK, PF UK, HTF UK
České vysoké učení technické: FSv ČVUT, FA ČVUT
Akademie múzických umění v Praze: FAMU, DAMU, HAMU
Akademie výtvarných umění v Praze
Česká zemědělská univerzita
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
SŠ designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní, Praha
Lauderovy školy při ŽOP, Praha
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha
Karlínské gymnázium, Praha
Program akce v Brně
* 12:00 zahájení, odchod z fakult
* 12:30 hromadné setkání u pomníku T. G. Masaryka na Komenského náměstí
