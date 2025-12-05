Jak Rajchl zcela lživě zneužívá příkladu Švýcarska k politické agendě krajní pravice
5. 12. 2025 / Boris Cvek
Všiml jsem si, že čerstvě nový poslanec za českou krajní pravici Jindřich Rajchl na Facebooku zneužívá negativní výsledek nedávného referenda ve Švýcarsku (týkalo se zavedení federální dědické daně pro zelené účely… ve Švýcarsku ovšem téměř všechny kantony mají dědickou daň!, někde je dokonce 50 procent, a v USA je federální dědická daň! – u nás samozřejmě ne, byla zrušena k prvnímu lednu 2014) k tvrzení, že pokud lidé mohou hlasovat v referendu, tak jsou proti zeleným a duhovým tématům a proti migraci.
Rád bych zopakoval, že ve švýcarských velkých městech, ostatně jako prakticky všude na Západě, vládne progresivní, zelená levice. Možná by se panu Rajchlovi líbil švýcarský venkov. Nic proti. Ale pojďme se podívat na ta referenda. Švýcaři samozřejmě v referendu schválili v roce 2022 manželství pro stejnopohlavní páry. Ale výmluvnějším příkladem je pět referend, která proběhal v roce 2005. Cituji z wikipedie, překlad je DeepL:
„V roce 2005 se ve Švýcarsku konalo pět referend.[1] První dvě se konala 5. června a týkala se přistoupení Švýcarska k Schengenskému prostoru a zavedení registrovaného partnerství pro páry stejného pohlaví. Obě otázky byly schváleny.[2] Třetí referendum se konalo 25. září a týkalo se federálního usnesení o rozšíření dohody o volném pohybu osob na nové členy Evropské unie a bylo rovněž schváleno. [3] Poslední dvě se konala 27. listopadu a týkala se lidové iniciativy „za potraviny ze zemědělství bez genetických modifikací“ a pracovního práva týkajícího se otevírací doby obchodů v uzlech veřejné dopravy. Obě byla schválena.[3]“
Kladu si stále častěji otázku, zda někdo v ČR je vůbec schopen a ochoten na základě fakt, věcné argumentace, nikoli na základě boje jednoho stáda proti druhému, čelit takové hrůze, jakou představuje krajní pravice. Třeba základní fakta o politice ve Švýcarsku se ve veřejném prostoru prakticky vůbec neobjevují. Kde jsou všichni ti vzdělaní lidé?
Ještě poznámku k té dědické dani: např. v USA ji platí jen ti nejbohatší, podle aglické wikipedie: „Vzhledem k těmto výjimkám se odhaduje, že daň zaplatí pouze 0,2 % největších majetků v USA.“ U nás v ČR by to bylo jistě tak, že by ji platili jen chudí, protože tak jsou u nás nastaveny všechny daně, aby chudí platili nejvíce a bohatí nejméně.
Zdroj k referendům z roku 2005: https://en.wikipedia.org/wiki/2005_Swiss_referendums
