Čtyři země budou bojkotovat Eurovizi 2026, protože Izrael dostal povolení k účasti
5. 12. 2025
čas čtení 5 minut
Irsko, Španělsko, Slovinsko a Nizozemsko budou bojkotovat Eurovizi 2026 poté, co bylo rozhodnuto nehlasovat o účasti Izraele
Irsko, Španělsko, Slovinsko a Nizozemsko budou bojkotovat příští ročník Eurovize poté, co Izrael dostal povolení k účasti v písňové soutěži v roce 2026, a to navzdory výzvám několika zúčastněných vysílacích společností, aby byl kvůli válce v Gaze vyloučen.
Ve čtvrtek se na valném shromáždění Evropské vysílací unie (EBU), orgánu, který soutěž organizuje, nehlasovalo o účasti Izraele.
Místo toho zúčastněné vysílací společnosti hlasovaly pouze o zavedení nových pravidel, která mají zabránit vládám a třetím stranám v nepřiměřené propagaci písní s cílem ovlivnit voliče, jak to při poslední Eurovizi dělal Izrael, který v evropských zemích své písni dělal za velké množství peněz velkou reklamu
„Velká většina členů se shodla, že není třeba o účasti dále hlasovat a že soutěž Eurovision Song Contest 2026 by měla proběhnout podle plánu, s dodatečnými bezpečnostními opatřeními,“ uvedla EBU ve svém prohlášení.
V reakci na to irská televizní stanice RTÉ oznámila, že se soutěže v roce 2026 nezúčastní ani ji nebude vysílat. „RTÉ se domnívá, že účast Irska je i nadále nepřijatelná vzhledem k otřesným ztrátám na životech v Gaze a humanitární krizi, která tam panuje a která nadále ohrožuje životy mnoha civilistů,“ uvedla televizní stanice ve svém prohlášení.
Španělská televizní stanice RTVE rovněž oznámila, že nebude vysílat soutěž ani semifinále ve Vídni v příštím roce, přičemž proces rozhodování označila za „nedostatečný“ a vyvolávající „nedůvěru“.
BBC oznámila, že bude vysílat příští ročník soutěže, a uvedla: „Podporujeme kolektivní rozhodnutí členů EBU. Jde o dodržování pravidel EBU oa inkluzivitu,“ uvedla. Německá televizní stanice SWR potvrdila, že se soutěže zúčastní.
Španělská národní televizní stanice spolu se sedmi dalšími zeměmi formálně požádala o tajné hlasování na summitu televizních stanic ve čtvrtek v Ženevě.
„Předsednictví EBU zamítlo žádost RTVE o konkrétní hlasování o účasti Izraele. Toto rozhodnutí zvyšuje nedůvěru RTVE vůči organizaci festivalu a potvrzuje politický tlak, který jej obklopuje,“ uvedla ve svém prohlášení.
Španělský ministr kultury Ernest Urtasun bojkot podpořil. Uvedl: „Nelze Izrael omlouvat vzhledem k genocidě v Gaze. Kultura by měla být na straně míru a spravedlnosti. Jsem hrdý na RTVE, která staví lidská práva nad jakékoli ekonomické zájmy.“
Ve čtvrtek odpoledne vydala nizozemská televizní stanice Avrotros prohlášení, že se také stáhne z příštího ročníku soutěže. „Po zvážení všech hledisek Avrotros dospěla k závěru, že za současných okolností nelze účast v soutěži sladit s veřejnými hodnotami, které jsou pro naši organizaci zásadní.“
Slovinská národní televizní stanice RTVSLO, která jako první pohrozila bojkotem letos v létě, uvedla, že účast „by byla v rozporu s jejími hodnotami míru, rovnosti a respektu“.
Na čtvrtečním zasedání členové EBU diskutovali o nových pravidlech, která mají zabránit vládám a třetím stranám v propagaci písní s cílem ovlivnit voliče.
Některé země vyjádřily obavy z nevhodných propagačních metod poté, co Izrael v květnu zvítězil v hlasování veřejnosti a po zohlednění hlasů poroty skončil na druhém místě.
Navrhované změny pravidel byly vnímány jako gesto smíru vůči vysílacím společnostem kritickým vůči Izraeli, ale zdá se, že byly považovány za nedostatečné většinou zemí, které signalizovaly ochotu soutěž bojkotovat.
Šedesát pět procent delegátů hlasovalo pro změny v písňové soutěži a pro ukončení diskuse o účasti Izraele, zatímco 23 % hlasovalo proti a 10 % se zdrželo hlasování.
Mezi zastánci změn byli vysílací společnosti z Norska, Švédska, Finska, Dánska a Islandu, které všechny prohlásily, že budou písňovou soutěž i nadále podporovat.
Ve společném prohlášení uvedli, že „podporují“ rozhodnutí EBU „řešit kritické nedostatky“ v systému hlasování, ale domnívají se, že je „důležité, abychom pokračovali v dialogu o tom, jak zajistit důvěryhodnost EBU a soutěže Eurovision Song Contest do budoucna“.
Izraelský prezident Isaac Herzog rozhodnutí o účasti své země uvítal a uvedl, že Izrael „si zaslouží být zastoupen na všech pódiích po celém světě“.
Ročník 2026 největší živé hudební události na světě, v pořadí již 70., se bude konat ve Vídni, poté co letošní vítězství získal rakouský zpěvák JJ.
V Německu přední politici navrhli, aby se SWR solidárně stáhla, pokud by byl Izrael vyloučen. Rakouská hostitelská vysílací společnost ORF rovněž uvedla, že chce, aby Izrael soutěžil.
SWR před zasedáním uvedla, že Izrael má právo soutěžit v této soutěži. Uvedla, že soutěž je již desítky let „soutěží organizovanou rozhlasovými a televizními stanicemi EBU, nikoli vládami“ a že „izraelská rozhlasová a televizní stanice Kan splňuje všechny požadavky spojené s účastí“ v roce 2026.
Rusko bylo vyloučeno z Eurovize po své rozsáhlé invazi na Ukrajinu v roce 2022. Izrael, který od svého debutu v roce 1973 soutěž čtyřikrát vyhrál, se účastnil soutěže i v posledních dvou letech, a to navzdory sporům ohledně jeho účasti.
Zdroj v angličtině ZDE
173
Diskuse