Americký útok na Venezuelu: Argumenty pro a proti
4. 12. 2025
čas čtení 1 minuta
USA poblíž Venezuely shromáždily slušnou palebnou (i lidskou) sílu, a ta patrně přesahuje vojenský potenciál ruské armády před invazí na Ukrajinu.
Vím, že někteří analytici (např. John Mearsheimer) nepředpokládají významnější vojenský zásah ve Venezuele, ale čím déle obléhání trvá, tím je podle mého soudu tento zásah pravděpodobnější, píše na Facebooku Alexander Ač.
Argumenty pro vojenskou invazi:
i) současný přesun letadlových lodí, ponorek, křižníků, stíhaček atd. do Karibiku stojí nemalé peníze
ii) Nicolás Maduro nevyhověl hlavnímu požadavku Donalda Trumpa a Venezuelu neopustil
iii) Izrael se chystá na válku s Íránem, potenciálně hrozí narušení dodávek ropy z Blízkého východu. Venezuela poskytuje alternativu aspoň teoreticky
iv) další obrovské zisky pro vojensko-průmyslový komplex, který stojí za "rozhodnutími" amerických politiků
v) potenciální vojenský signál pro stále mocnější Čínu
vi) USA stahují některé ze svých vojáků z Evropy
vii) Trump může přehlušit sílící kritiku na domácí půdě (Epstein atd.)
viii) snaha o udržení vojenské a ekonomické hegemonie
Argumenty proti vojenské invazi:
i) malé šance na skutečný úspěch (tj. získání přístupu k těžbě ropy)
ii) další zhoršení mezinárodního postavení USA
iii) odklon tradičních spojenců (Evropa)
iv) dosavadní vojenské neúspěchy v Jemenu (Húsiové) anebo v Íránu (dvanáctidenní válka), taktéž na Ukrajině?
v) potenciální zapojení Ruska/Číny (Iránu/Severní Koreje?) do války
Obávam se, že výsledek zjistíme co nejdříve.
