Donald Trump jedná s nejvyššími poradci o Venezuele a zároveň usiluje o změnu režimu
4. 12. 2025
Americký prezident údajně během nedávného telefonátu s Madurem venezuelskému prezidentovi sdělil, že musí odstoupit z funkce prezidenta.
Americký prezident Donald Trump jednal v pondělí se svými hlavními poradci o Venezuele uprostřed významného posilování americké vojenské přítomnosti v Karibiku a plánů na ilegální útok na tuto zemi.
V tuto chvíli není jasné, co přesně bylo projednáno a zda byla přijata nějaká rozhodnutí. Setkání se konalo poté, co Trump telefonoval s venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem, přičemž k telefonnímu hovoru se připojil také ministr zahraničí Marco Rubio.
Podle zprávy deníku Miami Herald dal Trump Madurovi během hovoru ultimátum a řekl mu, že by měl s rodinou utéct ze země, informuje na webu Antiwar Dave DeCamp.
Prezident Maduro dal jasně najevo, že je ochoten spolupracovat s USA, a údajně Američanům nabídl přístup k venezuelským přírodním zdrojům, ale zpráva deníku Miami Herald naznačuje, že Trumpova administrativa nebude spokojena s žádnou dohodou, která ponechá venezuelského vůdce u moci.
Madurova vláda také spolupracovala na deportačních letech z USA, ale ty byly pozastaveny poté, co Trump oznámil uzavření venezuelského vzdušného prostoru, což Caracas označil za „nepřátelský jednostranný čin, neslučitelný s nejzákladnějšími principy mezinárodního práva“.
Maduro reaguje na tlak USA se vzdorem a nadále se účastní veřejných akcí, čímž dává najevo, že se nebojí atentátu, a vyzývá k míru. Slíbil také, že Venezuela bude bojovat proti jakémukoli útoku USA, a podle zprávy agentury Reuters jeho vláda připravuje partyzánský odpor proti případné americké invazi.
Podle nedávných zpráv médií je ve hře bombardování vojenských objektů, vyslání speciálních jednotek, které by zabily nebo zajaly Madura, nebo invaze na obsazení letišť a ropných polí.
Zastánci války za změnu režimu ve Venezuele poukazují na obrovské zásoby ropy, které jsou největší na světě, jako důvod k invazi. Venezuelská opoziční vůdkyně Maria Corina Machado, která nedávno získala Nobelovu cenu míru, požaduje, aby USA zaútočily na její zemi. Machado tvrdí, že pokud bude Maduro svržen, vzniknou pro soukromé investory významné příležitosti v hodnotě 1,7 bilionu dolarů.
