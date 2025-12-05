Německo: Merz kvůli postoji Belgie ke zmrazeným ruským aktivům odkládá cestu do Norska

5. 12. 2025

Německý kancléř Friedrich Merz odložil nadcházející cestu do Norska, aby mohl odcestovat do Belgie na setkání s premiérem Bartem de Weverem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen, uvedl vládní mluvčí v Berlíně.

Páteční rozhovory u večeře v Bruselu se pravděpodobně zaměří na návrh Evropské komise využít ruská aktiva zmrazená v Evropské unii na podporu Ukrajiny.

Podle představitelů EU se komise snaží uvolnit ruské prostředky zmrazené v Belgii, Německu a dalších členských státech, aby poskytla Kyjevu půjčku na reparace až do výše 210 miliard eur (245 miliard dolarů).

Merz měl původně cestovat do Osla v pátek, kde ho měli hostit král Harald V. a korunní princ Haakon v Královském paláci v Oslu.

Německý lídr měl také jednat s premiérem Jonasem Gahrem Størem.

