Německo: Merz kvůli postoji Belgie ke zmrazeným ruským aktivům odkládá cestu do Norska
5. 12. 2025
čas čtení
<
1 minuta
Německý kancléř Friedrich Merz odložil nadcházející cestu do Norska, aby mohl odcestovat do Belgie na setkání s premiérem Bartem de Weverem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen, uvedl vládní mluvčí v Berlíně.
Páteční rozhovory u večeře v Bruselu se pravděpodobně zaměří na návrh Evropské komise využít ruská aktiva zmrazená v Evropské unii na podporu Ukrajiny.
Podle představitelů EU se komise snaží uvolnit ruské prostředky zmrazené v Belgii, Německu a dalších členských státech, aby poskytla Kyjevu půjčku na reparace až do výše 210 miliard eur (245 miliard dolarů).
Merz měl původně cestovat do Osla v pátek, kde ho měli hostit král Harald V. a korunní princ Haakon v Královském paláci v Oslu.
Německý lídr měl také jednat s premiérem Jonasem Gahrem Størem.
Zdroj v angličtině: ZDE
176
Diskuse