Robert Reich: Nejjasnější příznak Trumpova mentálního úpadku
4. 12. 2025
Jeho mozek se mění v sh*t
Poté, co kritizoval mediální pokrytí svého stárnutí v úřadu, Trump vypadal, že během úterního zasedání kabinetu v Bílém domě usnul.
Ale to není zdaleka nejznepokojivější aspekt jeho stárnutí.
V posledních několika týdnech Trumpovy urážky, výbuchy hněvu a výhrůžky doslova explodovaly.
Nancy Cordesové, korespondentce CBS v Bílém domě, řekl: „Jste hloupá? Jste hloupá osoba? Ptáte se jen proto, že jste hloupá osoba.“
O korespondentce New York Times Katie Rogersové: „Třetí třída... ošklivá, uvnitř i navenek.“
Korespondentce Bloombergu v Bílém domě Catherine Lucey řekl: „Ticho. Ticho, prase.“
O demokratických zákonodárcích, kteří řekli vojákům, aby neuposlechli nelegální rozkazy: vinni „vzpourou... potrestat SMRTÍ“.
O somálských imigrantech do Spojených států: „Odpad“, který „v naší zemi nechceme“.
Co si z toho všeho vyvodit?
Trumpova tisková mluvčí Karoline Leavitt říká novinářům, aby „ocenili upřímnost a otevřenost, kterou vám prezident Trump prokazuje téměř každý den“.
Je mi líto, paní Leavittová. Tohle jde daleko za hranice upřímnosti a otevřenosti. Trump nyní říká věci, které by nikdo při smyslech neřekl, natož prezident Spojených států.
Ztrácí kontrolu nad tím, co říká, a upadá do rozzlobeného, jedovatého a často nebezpečného teritoria. Všimněte si, jak blízko má jeho jazyk k násilí – když mluví o činech trestaných smrtí, o lidech jako o odpadu nebo o někom, kdo je ošklivý uvnitř i navenek.
Zhoršení není způsobeno pouze věkem.
Mám určitou pozici, abych o tom mohl mluvit upřímně. Narodil jsem se 10 dní po Trumpovi. Moje šedá kůra mozku už také není, co bývala, ale neříkám všechno, co mi přijde na mysl.
Je pravda, že když se blížíte k 80. letům, mozkové inhibitory začínají přestávat fungovat. Začnete se uvolňovat. I v mém každodenním dopise na Substacku, který vám posílám, jsem zjistil, že používám jazyk, který bych nikdy nepoužil, když jsem byl mladší, jako například slovo „sh*t“ v tomto podtitulu.
Když mému otci bylo přes 90 let, řekl svým přátelům při jejich týdenním obědě v restauraci, že je na čase, aby platili svůj spravedlivý podíl na účtu. Řekl svému lékárníkovi, že je nebezpečně neschopný a měl by být propuštěn. Řekl mi, že se musím lépe oblékat a nechat se ostříhat.
Ztratil část svých zábran, ale alespoň jeho postřehy byly přesné.
Myslím si, že starší lidé ztrácejí určité zábrany, protože jim na jejich reputaci nezáleží tolik jako mladším lidem. V jistém smyslu je to racionální. Starší lidé již nejsou závislí na své reputaci, pokud jde o další zaměstnání, další rande nebo nové přátele. Pokud mladý člověk řekne, co mu přijde na mysl, má z hlediska reputace mnohem více co ztratit.
Trumpovy výbuchy však signalizují něco víc než jen normální úbytek zábran, který přichází s věkem. Trump už nemá žádné filtry. Stává se impulzivním.
To by bylo znepokojivé u kohokoli, kdo stárne. Ale prezident Spojených států bez filtrů, který říká vše, co mu přijde na mysl, představuje jedinečné nebezpečí. Co když se rozzlobí na Čínu, zavolá Si Ťin-pchingovi, řekne mu, že je debil, a pak nařídí odpálit jadernou bombu?
Je na čase, aby o tom média informovala. Je na čase, aby Amerika čelila realitě. Je na čase, abychom požadovali, aby naši zástupci v Kongresu podnikli kroky, než bude příliš pozdě.
