Macron údajně varoval evropské lídry před možnou zradou USA vůči Ukrajině
4. 12. 2025
čas čtení 3 minuty
Francouzský prezident Emmanuel Macron údajně varoval evropské lídry, že „existuje možnost, že USA zradí Ukrajinu v otázce území, aniž by bylo jasné, jaké bezpečnostní záruky jí poskytnou“, uvedl německý časopis Der Spiegel s odvoláním na uniklý záznam z nedávného telefonátu mezi evropskými lídry.
Spiegel uvedl, že získal záznam v angličtině shrnující telefonát, který obsahuje přímé citace některých účastníků.
Časopis tvrdí, že Macron hovořil o napjaté situaci v jednáních jako o „velkém nebezpečí“ pro Zelenského, přičemž německý kancléř Friedrich Merz dodal, že ukrajinský vůdce – který se také účastnil hovoru – musí být „velmi opatrný“.
„Hrají si s vámi i s námi,“ řekl podle zprávy Merz, což časopis vyložil jako narážku na misi Steva Witkoffa v Moskvě.
Časopis uvedl, že i další lídři vyjádřili své obavy, přičemž finský premiér Alexander Stubb údajně řekl: „Nesmíme Ukrajinu a Volodymyra nechat s těmito lidmi o samotě.“
Dokonce i generální tajemník NATO Mark Rutte, který se na veřejnosti o Trumpovi vyjadřuje velmi pochvalně, údajně souhlasil s Alexandrem, „že musíme Volodymyra chránit“.
Der Spiegel uvedl, že hovořil s „několika“ účastníky hovoru, kteří potvrdili, že se konal, a dva z nich údajně řekli, že citáty byly „přesně reprodukovány“.
Mluvčí Zelenského se odmítl vyjádřit, stejně jako kancelář Merze, zatímco Élysée Palace zpochybnil citáty připisované Macronovi.
„Nesmíme nechat Ukrajinu a Volodymyra samotné s těmito lidmi“
DER SPIEGEL získal záznam konferenčního hovoru, kterého se zúčastnili lídři EU – včetně Friedricha Merze a Emmanuela Macrona – a které ukazují, jak malou důvěru má Evropa ve Washington.
Evropští hlavy států a vlád zjevně hluboce nedůvěřují USA, pokud jde o mírová jednání s Ruskem a Ukrajinou. Podle záznamu konferenčního hovoru, které získal DER SPIEGEL, použili německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a několika dalšími předními evropskými politiky drastická slova, aby varovali, že USA by mohly zradit Ukrajinu a Evropu.
„Existuje možnost, že USA zradí Ukrajinu v otázce území, aniž by bylo jasné, jaké bezpečnostní záruky jí poskytnou,“ uvedl Macron podle anglických poznámek z hovoru, které získal DER SPIEGEL. Podle něj existuje „velké nebezpečí“ pro Zelenského. Požadavky Ruska na územní ústupky jsou jedním z nejcitlivějších bodů jednání.
Podle záznamu Merz řekl, že Zelenskyj musí být v nadcházejících dnech „velmi opatrný“. „Hrají si s vámi i s námi,“ řekl Merz zřejmě v narážce na dva americké vyjednavače, realitního magnáta Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Tyto a další výroky uvedené v zápisu z rozhovoru ilustrují hlubokou nedůvěru Evropanů vůči těmto dvěma Trumpovým důvěrníkům. Zatímco Evropané novou mírovou iniciativu Washingtonu důsledně chválí, dokument ukazuje, že kromě Merze a Macrona nedůvěřují těmto dvěma americkým vyslancům i další účastníci hovoru.
Zdroj v angličtině ZDE
