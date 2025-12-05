„Tvůj otec zabil mého bratra,“ vmetl Ukrajinec údajné Putinově dceři
5. 12. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 2 minuty
V Paříži se odehrála dramatická scéna, když ukrajinský novinář oslovil mladou ženu dlouhodobě považovanou za údajnou tajnou dceru ruského prezidenta Vladimira Putina. Video zveřejněné ukrajinským médiem TCH zachycuje moment, kdy Dmytro Svjatnenko obviňuje Elizavetu Krivonogich – známou také jako Luiza Rozova či Elizaveta Rudnova – z odpovědnosti jejího údajného otce za smrt jeho bratra. https://www.the-sun.com/news/15587035/putins-daughter-confronted-angry-ukrainian-killed-my-brother/
„Před třemi týdny tvůj otec zabil mého bratra,“ říká ve videu novinář, který s ledovým klidem kritizuje Putinovu válku na Ukrajině. Ptá se, jak může mladá žena žít v Evropě, kterou ruská propaganda vykresluje jako „nenávistnou“ a „prokletou“.
Krivonogichová na konfrontaci nejprve odmítla reagovat a tvrdila, že novinář nemá povolení ji natáčet. Když ji Svjatnenko vyzval, aby se vyjádřila k Putinově politice nebo přijela do bombardovaného Kyjeva, nakonec jen tiše odpověděla:
„Je mi to opravdu líto, ale na vaši otázku odpovědět nemohu. Je mi líto, že se to děje. Bohužel za tuto situaci nenesu odpovědnost.“
Novinář ji poté vyzval: „Zavolejte svému otci a řekněte mu, aby alespoň dnes přestal ostřelovat Ukrajinu.“
„Je mi to opravdu líto, ale na vaši otázku odpovědět nemohu. Je mi líto, že se to děje. Bohužel za tuto situaci nenesu odpovědnost.“
Novinář ji poté vyzval: „Zavolejte svému otci a řekněte mu, aby alespoň dnes přestal ostřelovat Ukrajinu.“
Dvaadvacetiletá Krivonogichová žije podle ukrajinských zdrojů v dobrovolném exilu v Paříži, kde pracuje ve dvou protiválečných uměleckých galeriích. Ruská umělkyně Nastja Rodionova uvedla, že mladá žena se v soukromých kanálech netají kritickými narážkami na Putinův režim.
Německý deník Bild v létě informoval, že v jejím soukromém telegramovém kanálu se objevil příspěvek o „muži, který vzal miliony životů a zničil ten její“.
Německý deník Bild v létě informoval, že v jejím soukromém telegramovém kanálu se objevil příspěvek o „muži, který vzal miliony životů a zničil ten její“.
Krivonogichová vyrůstala v přepychu – s privátními tryskáči, drahými kluby a módními značkami. Na Instagramu pravidelně ukazovala své bohatství, zatímco Rusko zmítala pandemie a ekonomická krize.
Těsně před ruskou invazí na Ukrajinu však její profily nečekaně zmizely a mladá žena se stáhla z veřejného prostoru. Do Francie později odjela pod novým jménem, údajně aby zpřetrhala vazby se svou minulostí a aby se distancovala od patronyma „Vladimirovna“.
Těsně před ruskou invazí na Ukrajinu však její profily nečekaně zmizely a mladá žena se stáhla z veřejného prostoru. Do Francie později odjela pod novým jménem, údajně aby zpřetrhala vazby se svou minulostí a aby se distancovala od patronyma „Vladimirovna“.
Krivonogichová má být dcerou Putina a Světlany Krivonogichoví, bývalé uklízečky, která se během let stala multimilionářkou s vazbami na elitní ruské kruhy. Její matce patří mimo jiné podíl v sankcionované Rossija Bank a majetky v hodnotě přes 100 milionů dolarů.
Prokremelské úřady však vztah mezi Putinovou rodinou a Krivonogichovou nikdy nepotvrdily ani nevyvrátily. Putin oficiálně uznává pouze dvě děti ze svého manželství s Ljudmilou Putinovou – Marii Voroncovovou a Katerinu Tichonovovou.
Prokremelské úřady však vztah mezi Putinovou rodinou a Krivonogichovou nikdy nepotvrdily ani nevyvrátily. Putin oficiálně uznává pouze dvě děti ze svého manželství s Ljudmilou Putinovou – Marii Voroncovovou a Katerinu Tichonovovou.
225
Diskuse