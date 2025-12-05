Odborníci požadují zveřejnění videozáznamu amerického útoku na loď, zatímco americký admirál popírá. že dostal rozkaz „zabte je všechny“
5. 12. 2025
Přední demokratičtí a republikánští zákonodárci v Kongresu ve čtvrtek uvedli, že ministr obrany Pete Hegseth nenařídil armádě zabít přeživší členy smrtícího útoku na loď, která údajně převážela drogy v Karibiku, ale neshodli se na tom, zda byl dvojitý útok přiměřený.
Obvinění, že Hegseth nařídil zabít přeživší, vyvolalo ve Washingtonu obavy obou stran, že on nebo další zúčastnění mohli spáchat válečný zločin. Ve čtvrtek se admirál amerického námořnictva Frank Bradley, který velel útoku, a předseda Sboru náčelníků štábů Dan Caine dostavili před výbory pro ozbrojené síly a zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů a Senátu na uzavřený briefing, kde poslancům promítli video a diskutovali s nimi o tomto útoku.
„To, co jsem viděl v té místnosti, bylo jednou z nejznepokojivějších věcí, které jsem za svou dobu ve veřejné službě zažil,“ řekl po skončení schůzky Jim Himes, nejvyšší demokrat ve výboru pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů.
Uvedl však, že Bradley „potvrdil, že nebyl vydán rozkaz ‚zabte je všechny‘ a že nebyl vydán rozkaz neposkytovat žádnou milost“.
Republikánský předseda výboru pro zpravodajské služby Senátu Tom Cotton obhajoval to, co nazval „spravedlivými údery“, a řekl, že Hegseth výslovně nenařídil zabít všechny na palubě.
„Admirál Bradley jasně řekl, že nedostal žádný rozkaz, aby nikoho nešetřil nebo je všechny zabil. Dostal rozkaz, který byl samozřejmě podrobně sepsán, jak to naše armáda vždy dělá,“ řekl Cotton novinářům.
Tyto komentáře přišly několik dní poté, co deník Washington Post informoval, že Hegseth před útokem ústně vydal takový rozkaz, který vedl ke smrti dvou lidí, kteří přežili první letecký útok na loď u pobřeží Trinidadu.
Při bombardování 2. září zahynulo celkem 11 lidí a bylo to první z řady útoků na lodě, které podle Donalda Trumpa převážejí drogy z Venezuely do Spojených států, ačkoli odborníci tuto tvrzení zpochybňují a kladou si otázku, zda je letecká kampaň legální.
Trump zveřejnil video z prvního útoku na své platformě Truth Social krátce po této operaci, ale žádné záběry z následného útoku, při kterém zahynuli zbývající dva členové posádky, nebyly zveřejněny. Ve středu slíbil, že celé video zveřejní, ale Pentagon tak dosud neučinil.
Američtí poslanci se neshodli na tom, co celé video ukazuje, což by mohlo být klíčové pro určení, zda druhý letecký útok zabil bezbranné přeživší, nebo ty, kteří mohli představovat hrozbu. Himes řekl, že viděl „dvě osoby v zjevné tísni, bez jakéhokoli prostředku k pohybu, s zničeným plavidlem, které byly zabity Spojenými státy“.
Popisoval osoby na palubě jako „padouchy“, kteří „nebyli v pozici, aby mohli jakýmkoli způsobem pokračovat ve své misi“, a dodal: „Každý Američan, který uvidí video, které jsem viděl já, uvidí, jak americká armáda útočí na ztroskotané námořníky.“
Cotton uvedl, že „viděl dva přeživší, jak se snaží převrátit loď naloženou drogami směřující do Spojených států, aby mohli pokračovat v boji“. Další „narkoteroristé“ v této oblasti se možná chystali přijít jim na pomoc, dodal.
Cotton také poukázal na další útok, „kdy přeživší byli skutečně ztroskotaní a v nouzi a nesnažili se pokračovat ve své misi, a bylo s nimi zacházeno tak, jak by mělo být, jako s neozbrojenými osobami. Byli zachráněni americkými silami.“ Podrobnosti o tomto incidentu neposkytl.
Zatímco Himes požadoval zveřejnění celého videa, Cotton se obrátil na ministerstvo obrany, ale řekl: „Neviděl jsem tam nic, co by mě znepokojovalo.“
Jack Reed, nejvyšší demokrat v senátním výboru pro ozbrojené síly, slíbil, že bude pokračovat ve vyšetřování útoku. „Jsem hluboce znepokojen tím, co jsem dnes ráno viděl,“ uvedl v prohlášení, v němž požadoval zveřejnění celého videa.
„Tato informace potvrdila mé nejhorší obavy o povaze vojenských aktivit Trumpovy administrativy a přesně ukazuje, proč senátní výbor pro ozbrojené síly opakovaně požadoval – a bylo mu to odepřeno – základní informace, dokumenty a fakta o této operaci.“
Trump obhájil rozhodnutí zničit lodě s tím, že ti, kdo je pilotovali, se dopustili pokusu o zabití Američanů. Hegseth uvedl, že neviděl žádné přeživší, a vysvětlil, že „loď explodovala, hoří a je tam kouř“, a dodal, že „tomuto jevu se říká mlha války“. Mluvčí Bílého domu na začátku tohoto týdne popřela, že by ministr obrany osobně nařídil zabít osoby na palubě lodi, a obhajovala Bradleyho postup při útoku.
Celkem 83 lidí bylo zabito během 21 amerických vojenských útoků provedených mezi začátkem září a polovinou listopadu, které byly zaměřeny na lodě podezřelé z přepravy drog. Kampaň, o které Trump řekl, že je nezbytná k zastavení dopravu fentanylu a dalších nelegálních látek do Spojených států, představuje výrazný odklon od předchozí strategie USA, která spočívala v zadržování takových plavidel, a čelí rostoucí kritice ze strany právních a lidskoprávních expertů.
Marcus Stanley, ředitel Quincy Institute for Responsible Statecraft, uvedl, že útoky samy o sobě představují potenciální válečné zločiny, a to ještě před zabitím přeživších. „Mluvíte tu o subjektech, které nemají žádné prostředky k obraně,“ řekl. „Jedná se o zcela mimořádný proces. Prostě je ničí a zabíjejí všechny na nich bez jakéhokoli soudního procesu.“
Sarah Yagerová, ředitelka Human Rights Watch ve Washingtonu, odmítla charakteristiku útoků na lodě jako vojenských operací v ozbrojeném konfliktu, kterou použila administrativa. „Prezident, i když říká, že se jedná o konflikt, nemůže si konflikt prostě vymyslet. Žádný neexistuje,“ řekla a vysvětlila, že válku musí vyhlásit hlasováním Kongresu. „Nikdo na těchto lodích nemůže být legálně zabit americkou armádou.“
Zpráva, že přeživší byli úmyslně zabiti, vyvolala kritiku ze strany některých republikánů v Kongresu. Thom Tillis, senátor za Severní Karolínu, který po sporu s Trumpem na začátku tohoto roku nekandiduje na znovuzvolení, řekl, že pokud se potvrdí, že útok byl zaměřen na přeživší, kteří se drželi hořících trosek, porušilo by to etické a právní požadavky. „Kdokoli ten rozkaz vydal, musí vypadnout z Washingtonu,“ řekl.
Senátní demokraté mezitím oznámili plány na rezoluci o válečných pravomocích, která by v případě schválení Kongresem mohla tuto leteckou kampaň podkopat, ale předchozí podobný pokus nezískal podporu republikánů potřebnou k přijetí.
Organizace Human Rights Watch vyzvala Kongres, aby prošetřil celou kampaň útoků, které podle Yagerové spadají do „stejné kategorie nelegálních“. Dodala, že bez ohledu na to, zda se USA považují za zemi ve válce nebo v míru, jakékoli vládní opatření k zabití, zadržení nebo zatčení osob vyžaduje řádný proces, který by měl být obvykle transparentní.
Emily Trippová, výkonná ředitelka Airwars, organizace monitorující ozbrojené konflikty, vyzvala vládu k větší transparentnosti ohledně útoku a uvedla, že její organizace by ráda věděla, „jaké úvahy se vedou ohledně trosečníků a proč bylo upřednostněno použití síly před pátrací a záchrannou akcí, když podle našeho chápání jsou zde cílem drogy, nikoli lidé na palubě“.
Na otázku, co by se mělo stát, pokud Kongres nezareaguje, Yagerová odpověděla: „Úkolem Kongresu je dohlížet na vojenské operace a měl by zintenzivnit své úsilí.“
Stanley varoval, že tento precedens přesahuje rámec boje proti drogám.
„Co bude dalším krokem? Někdo spáchá pouliční zločin, nebo vy tvrdíte, že spáchal pouliční zločin v některém městě Spojených států, a pak na něj můžete bez soudních důkazů nasadit armádu,“ řekl. „Američané by měli mít co největší transparentnost a co nejvíce informací, aby mohli posoudit, co se děje jejich jménem.“
