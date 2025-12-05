Země NATO potvrdily právo Ukrajiny na členství v Alianci
5. 12. 2025
Zachování suverenity Ukrajiny bylo podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybihy během jednání jedním z postojů, u kterých není možné dělat ústupky.
"Zejména naše právo účastnit se v jakýchkoli spolcích, v jakýchkoliv sdruženích nemůže být omezeno třetí zemí," řekl Sybiha.
Uvedl, že Ukrajina nyní má v této otázce podporu spojenců, zejména mezi Evropany.
"Protože dnes mnoho delegací na úrovni ministrů zahraničí opět potvrdilo svou podporu euroatlantickým aspiracím na Ukrajině," zdůraznil Sybiha.
Jurij Ušakov, poradce ruského prezidenta Vladimira Putina, uvedl, že jedním z hlavních témat, o kterých se 2. prosince v Moskvě diskutovalo delegace Spojených států a agresorské země Ruské federace během jednání o "mírovém plánu", bylo členství Ukrajiny v NATO.
