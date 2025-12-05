Rusko přesouvá ukrajinské děti do "převýchovných táborů" v Severní Koreji a Bělorusku
5. 12. 2025
"Má organizace zdokumentovala 165 reedukačních táborů, kde jsou ukrajinské děti militarizovány a rusifikovány. Tyto tábory existují na okupovaných územích, v Rusku, Bělorusku a Severní Koreji," uvedla Raševska.
Během svého projevu aktivistka za lidská práva ukázala fotografie dětí, včetně dvanáctiletého Mychajla z okupované části Doněcké oblasti a šestnáctileté Lisy z okupovaného Simferopolu. Podle ní byly tyto děti poslány okupanty do tábora Songdawon v Severní Koreji více jak 9 000 km od jejich domova.
"V tomto táboře se děti učily, jak zničit japonskou armádu, a byly seznámeny s korejskými veterány, kteří v roce 1968 zaútočili na americkou loď Pueblo, přičemž zabili a zranili devět amerických vojáků," uvedla odbornice.
Zdůraznila, že Ruská federace prezentuje odebrání ukrajinských dětí zejména jako evakuaci. Současně Raševska upozornila na to, že mezinárodní humanitární právo jasně reguluje evakuaci dětí z válečné zóny a vyžaduje, aby okupující země přijala veškerá možná opatření k opětovnému sjednocení rodin. Ruská federace by měla také předložit seznam evakuovaných dětí Mezinárodnímu výboru Červeného kříže. Pokud jde o evakuaci, Rusko by mělo pravidelně posuzovat důvody pro ponechání dětí a ihned je vrátit, jakmile potřeba zmizí. Ruská federace však žádnou z těchto povinností nesplnila, zdůraznila Raševska.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse