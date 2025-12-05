Lídři EU varují Zelenského před Trumpovou "zradou" v otázkách území a bezpečnostních záruk
5. 12. 2025
Informuje o tom Der Spiegel s odkazem na přepis telefonického rozhovoru se Zelenským, který v pondělí vedli německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron.
Macron řekl Zelenskému, že Trump "by mohl zradit" Ukrajinu v otázkách území a bezpečnostních záruk. Také varoval Zelenského před "velkým nebezpečím" spojeným s dohodou, která vyžaduje, aby Kyjev kapituloval a zanechal Donbas pod ruskou kontrolou.
Merz vyzval Zelenského, aby byl "v příštích dnech mimořádně opatrný". "Hrají si hry — s vámi i s námi," řekl Merz a narážel na americké vyjednavače — miliardáře developera nemovitostí Stevena Witkoffa a Trumpova zetě Jareda Kushnera.
Rozhovor se Zelenským proběhl den před návštěvou Witkoffa a Kushnera v Kremlu, aby s Vladimirem Putinem projednali "mírový plán". Trump sám označil výsledky jednání za "velmi dobré", přestože nepřinesla dohodu o ukončení války. Americká strana předložila své návrhy, ale "nebyla nalezena žádná "kompromisní možnost" v klíčové územní otázce," uvedl prezidentský poradce Jurij Ušakov po schůzce.
Podle zdrojů The New York Times byl původní osmadvacetibodový plán rozdělen do čtyř balíčků, které jsou nyní diskutovány samostatně. První se týká otázek "suverenity Ukrajiny", včetně omezení ozbrojených sil, druhá se týká území, třetí ekonomické spolupráce mezi Ruskem a Spojenými státy a čtvrtá širších otázek evropské bezpečnosti.
Podle ruského zdroje NBC News není Putin ochoten udělat ústupky ve třech bodech: stále požaduje celý Donbas, snížení počtu ozbrojených sil Ukrajiny a mezinárodní uznání okupovaných území.
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse