Belgický premiér uvedl, že jemu osobně bylo vyhrožováno z Ruska v případě zabavení zmrazených aktiv
5. 12. 2025
čas čtení
3 minuty
Evropská komise ve středu zveřejnila právní odůvodnění pro převod 210 miliard eur zmrazených ruských rezerv na Ukrajinu, ale to nezměnilo postoj Belgie, která s takovým krokem odmítá souhlasit. Premiér Bart De Wever uvedl, že Moskva mu pohrozila, že ho bude "navždy stíhat", pokud budou peníze zabaveny. A dokonce i zastánci reparační půjčky přiznávají, že by mohla podkopat právní normy EU.
"Moskva nám jasně dala najevo, že v případě konfiskace budeme Belgie i já osobně pociťovat následky navždy. Zdá se to jako docela dlouhá doba," citovalo belgické vydání La Libre De Wevera v pondělí na katolické konferenci. Během války jsou státní aktiva zmrazena a na konci války se jich musí poražený stát zcela nebo částečně vzdát, aby odškodnil vítěze, uvažoval De Wever. "Ale kdo opravdu věří, že Rusko na Ukrajině prohraje? Je to pohádka, úplná iluze," řekl a dodal, že taková ztráta je dokonce nežádoucí, protože pak by v zemi s jadernými zbraněmi vládla nestabilita.
De Wever stanovil přísné podmínky pro to, aby Evropská komise odsouhlasila s převod rezerv zmrazených na účtu Bank of Russia v depozitáři Euroclear. Aby se odstranila pravděpodobnost vrácení finančních prostředků Rusku v případě zrušení sankcí, navrhla ES ospravedlnit vydání reparační půjčky nouzovou situací, která by vyvolala "ekonomické potíže způsobené ruskými kroky v kontextu války na Ukrajině". To umožní, aby rozhodnutí o půjčce bylo učiněno kvalifikovanou většinou, tedy dvoutřetinovou většinou zemí EU, a to nikoli jednomyslně.
"Nikdo nemá žádné iluze, toto rozhodnutí bude rozhodně napadeno u soudu a pravděpodobně i zrušeno," řekl vysoký představitel EU Financial Times. "Situace nevypadá povzbudivě, ale prostě už nezbývá žádná jiná možnost."
Diplomat EU zapojený do jednání přiznal:
"To je rozhodující krok. Vstupujeme na nový právní základ. Ale to je jediná zbývající možnost."
"Jedná se o výjimečnou situaci, nesmírně složitou z několika právních důvodů," komentuje Jean-Claude Piris, bývalý generální ředitel právní služby Rady Evropské unie. "Ale je to tak důležité, že si myslím, že to protlačí. Udělají to, protože probíhá válka."
Piris věří, že je vždy nutné vidět příležitost k vyjednávání a využít ji, zejména v nouzových situacích, v době války. Proces [k zrušení takových opatření] bude trvat dlouho, takže to lze podle něj využít.
Místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv hrozil Evropě v případě zabavení ruských rezerv nikoli soudy, ale válkou. Moskva to může považovat za legitimní důvod k vyhlášení války, napsal na telegramu: "Pak už vrácení těchto prostředků nemůže probíhat přes soud, ale prostřednictvím skutečných reparací placených poraženými nepřáteli Ruska."
Německý kancléř Friedrich Merz přijede v pátek do Bruselu, aby přesvědčil belgického premiéra, aby souhlasil s plánem komise na soukromém setkání s De Weverem a předsedkyní EC Ursulou von der Leyen, informuje Politico. Von der Leyen sama dříve nedokázala změnit De Weverův postoj.
Na nalezení kompromisu zbývá jen velmi málo času, protože ho musí dosáhnout summit lídrů EU 18. prosince. Merz napsal ve sloupku ve frankfurtském Allgemeine Zeitung, kde komentoval belgické požadavky na právně závazné záruky:
"Jsem si dobře vědom, že belgická vláda, kde se nachází většina zmrazených aktiv, se nemůže spoléhat pouze na politické sliby... Tyto diskuse by měly začít okamžitě a co nejdříve skončit."
Zdroj ve francouzštině: ZDE
185
Diskuse