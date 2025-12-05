K vyřešení Babišova střetu zájmů jsem extrémně opatrný a skeptický
5. 12. 2025 / Jiří Hlavenka
1) Vůbec netušíme, jak to doopravdy bude, neviděli jsme smlouvy, právní vztah. Máme jenom Babišovo prohlášení na Youtube - a už se mu pomalu pozlacují sochy.
Babišovi se skvěle podařilo vyměnit slib za realitu, tak jako v životě mnohokrát (princip jeho dealmakerství). A jak to je s jeho sliby, třeba že nebude zasahovat do práce médií, která koupil, víme.
2) Babiš hovoří o “slepém” svěřenském fondu (blind trust), ale ten není českou legislativou definován, tedy v tom provedení, jaké známe ze světa, tu nemůže být. Protože známe Babišovu dovednost v kličkování a házení viny na druhé, snadno si umíme představit, že třeba “já som to tak chcel, ale právniki mně řekli že tak jak som to chcel to ně idě, na vině sú špatné zákony, co schvalovali Fiala a Piráty”. Jako kdybychom ho neznali.
3) Agrofert vydělává peníze; pokud bude vyplácet dividendu, ta jde nejdříve do toho trustu (svěřenského fondu), ale NÁLEŽÍ Babišovi, on je konečným beneficientem. Záleží opět na uspořádání (které neznáme!): trust je může beneficientovi vyplácet či je dále investovat. To, že zisk slepého trustu jde jeho beneficientovi, je ve světě běžné. Opět je tu ta právnická formulace - Babiš tvrdí, že nebude mít žádný zisk “z Agrofertu”, ale může je mít z trustu.
4) Smyslem slepého trustu je, že jeho finální beneficient neví, co v něm je: používá se tedy typicky pro aktiva jako je portfolio akcií a dluhopisů, které správce v čase proměňuje, kupuje a prodává. To je právě ta “slepost” trustu: nevíte, co v něm je, ale miliardy vám na účet chodí.
Jenomže co bude v tomto “slepém” trustu? No přece Agrofert. To je tedy pěkná slepota. A pokud bude Babiš přes trust vytahovat zisky (které může už pak libovolně dál investovat!), tak bude pochopitelně mít zájem na to, aby Agrofert prosperoval. (Dotace, zákony - tak jak to dělal dříve).
5) Babiš hovoří pouze o Agrofertu, ale vedle toho vlastní obří a zejména dříve velmi profitabilní chemicko-hnojivářskou skupinu Synbiol, o té není nikde ani zmínka, plus kliniky a další byznysy.
6) Že to po jeho smrti “zdědí jeho děti” je jen srdceryvný příběh na odlákání pozornosti. Kdo by to asi měl zdědit, Bílek s Průšou?
(A Monike nyšt?)
7) Ve svěřenském fondu - o nic moc jiného nemůže jít, protože slepý trust česká legislativa nezná - už Babiš jednou svoje podniky měl, a taky se dušoval, že “mu Agrofert nepatří a že ho vůbec neřídí”. Patřil a řídil.
8) Pokud Babiš po čtyřech letech skončí “v politike”, může si vzít Agrofert zpět tak jako v předchozím období. Bude na to mít plné právo.
U čestného člověka se můžeme spolehnout na to, že to co řekne, to také udělá, protože je to věc jeho morálky a osobní cti, která je nejvíc. U člověka, který celý život podvádí a kličkuje, se nemůžeme spolehnout vůbec na nic.
