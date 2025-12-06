Švédské námořnictvo se „téměř každý týden“ setkává s ruskými ponorkami
6. 12. 2025
Moskva „neustále posiluje“ svou přítomnost v regionu, říká švédský velitel operací kapitán Marko Petkovic
Švédské námořnictvo se „téměř každý týden“ setkává s ruskými ponorkami v Baltském moři, uvedl jeho velitel operací, a připravuje se na další nárůst v případě příměří nebo zastavení palby v ukrajinské válce.
Kapitán Marko Petkovic uvedl, že Moskva „neustále posiluje“ svou přítomnost v regionu a že pozorování jejích plavidel je pro švédské námořnictvo běžnou součástí života. Je to „velmi časté“, řekl.
Region Baltského moře čelí rostoucímu počtu hrozeb, včetně podezření na hybridní útoky pomocí dronů, sabotáže podvodní infrastruktury a množství stárnoucích ropných tankerů v podobě stínové flotily přepravujících ropu z Ruska.
Minulý měsíc britský ministr obrany uvedl, že ruská špionážní loď vplula do britských vod a svítila laserem na vojenské piloty, a varoval, že Spojené království čelí „nové éře hrozeb“ ze strany nepřátelských zemí.
Švédsko nedávno hostilo velké cvičení NATO v protiponorkovém boji, Playbook Merlin 25, kterého se zúčastnilo devět zemí, včetně Švédska, Německa, Francie a USA, a během kterého stovky vojáků procvičovaly své dovednosti v lovu ponorek v jedinečných podmínkách Baltského moře, aby se připravily na možný podvodní útok.
Petkovic uvedl, že Rusko zvyšuje své kapacity a vyrábí jednu ponorku třídy Kilo ročně v Petrohradu a v enklávě Kaliningrad, která se nachází mezi Polskem a Litvou. Řekl, že prochází „záměrným a neustálým programem modernizace“ svých ponorek.
„Jakmile bude na Ukrajině nakonec uzavřeno příměří nebo mírová dohoda, lze pouze odhadovat, a my odhadujeme, že Rusko posílí své kapacity v této oblasti,“ řekl Petkovic. „S ohledem na to musí [švédské] námořnictvo neustále růst a soustředit se na celkový obraz.“
Uvedl, že stínová flotila ruských ropných tankerů plujících pod civilní vlajkou je také důvodem k obavám a nevyloučil možnost, že by tyto lodě mohly být použity k vypouštění dronů.
„Stínová flotila sama o sobě není vojenským problémem, ale z vojenského hlediska by mohla mít dopad na naše národy,“ uvedl Petkovic.
Různé problémy podvodních podmínek – včetně menší viditelnosti než nad vodou, slanosti a teploty – znamenají, že podvodní infrastruktura je v Pobaltí obzvláště zranitelná, uvedl. To platí zejména pro Švédsko, Norsko, Finsko, Estonsko a Litvu, které jsou „plně závislé na námořních trasách pro komunikaci a udržování našich společností“.
Domnívá se však, že zvýšená ostražitost NATO má dopad. Uvedl, že od zahájení operace Baltic Sentry v lednu „jsme v této oblasti nezaznamenali žádné incidenty s kabely“.
