REPUBLIKA V ROZKLADU!
6. 12. 2025 / Fabiano Golgo
New York, dne 14. října léta Páně 1847
Autor: Horác P. Štiplfous, zvláštní přispěvatel Kontinentálního kvíčaly
WASHINGTON – Vydán byl nový a neobyčejně poplašný spis z Prezidentského domu, v němž Jeho Excelence prezident Donaldus J. Trumpet, První svého jména, Ochránce Cla a Majitel Zlatého Hřebenu, oznamuje Národní bezpečnostní strategii tak otřesnou, že i holubi na Kapitolu ztichli a usedli v zamyšlené hrůze.
Podle dokumentu stojí americký kontinent na pokraji úplného kulturního a civilizačního zániku. Ne vinou války, moru či biblických ran, ale zásluhou vlastní Unie, která dle prezidenta „podkopává svobodu, suverenitu a mou osobní pohodu“.
Spis dále prorokuje, že během dvaceti let bude americká civilizace smetena, nezůstane než vůně melasy a několik málo nepřeložených ústavních dodatků.
Prezidentovy písařky vyjmenovávají široké spektrum národních hrozeb:
Kongres Unie je obviněn, že „řeší hlouposti místo toho, aby mi tleskal“,
migranti z odlehlých Západních Teritorií, kteří „divně mluví, nepředvídatelně volí a odmítají nosit moje čepice“,
údajná „cenzura svobody projevu“, o níž se experti domnívají, že jde o narážku na senátory, kteří neaplaudovali dost nadšeně,
a také „prudký úbytek porodnosti mezi řádnými vlastenci“, což je výtka zvláště pikantní, uvážíme-li, že prezident Trumpet zplodil sám dostatek potomstva na založení menšího městečka.
Spis dokonce varuje před tajným plánem elit nahradit ušlechtilý, pšenicí živený americký lid podezřelým přívalem obyvatel z Ohia, Kalifornie a jiných prapodivných končin.
Prezident ve spisu žehná „vlasteneckým proudům“ v jednotlivých státech, které podle slov dokumentu usilují o „oživení národního ducha, identity a správného způsobu mazání kukuřice máslem“.
Pozorovatelé se domnívají, že má na mysli rostoucí politické spolky, jejichž program spočívá zejména v obviňování novousedlíků, starousedlíků, novinářů, meteorologů a někdy i samotné střídavé oblačnosti.
Reakce Federální exekutivy byla napjatě očekávána, až přišlo lakonické prohlášení: “O existenci spisu víme, ale byl strašně dlouhý – měl celých 33 stran, z nichž polovina byly kresby.”
V části věnované zahraničí se strategie zmiňuje také o probíhajícím konfliktu mezi Ruskem a královstvím Ukrajiny, avšak diplomaticky jej nazývá pouze „válkou ukrajinskou“, což způsobilo jisté rozladění mezi těmi, kdož by v textu raději viděli pojmenování agresora, aspoň pro účetní účely.
Trumpet zároveň vyzývá k rychlému ukončení války ve jménu „strategické stability“, nejlépe formou dohody, v níž obě strany odevzdají vše a Amerika triumfálně zvítězí.
V závěru dokument brojí proti neustálému rozšiřování záhadné atlantické aliance, zvané NATO, byť drtivá část obyvatelstva netuší, kde se toto tajemné seskupení nachází, a někteří pochybují, zda Atlantik skutečně existuje.
A tak stojí Amerika v tomto neklidném čase:
Sama sobě hrozbou, jinde nepochopena a vedená mužem, jehož ruka na brku se nikdy nezachvěje – byť se občas zachvěje celá země.
