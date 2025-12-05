Městská část Praha 1: Vyšetření prostaty za 199 Kč do konce roku
5. 12. 2025
Pokračujeme v prevenci mužského zdraví i v prosinci. Vyšetření prostaty za 199 Kč až do konce roku
Nemocnice Na Františku spustila v listopadu kampaň zaměřenou na prevenci mužského zdraví v rámci mezinárodní iniciativy Movember. Cílem akce bylo upozornit na důležitost včasného vyšetření prostaty a usnadnit mužům cestu k prevenci.
Vzhledem k velkému zájmu se nemocnice rozhodla v kampani pokračovat i během prosince. Muži tak mohou i nadále využít možnost laboratorního vyšetření prostaty (PSA) za zvýhodněnou cenu 199 Kč.
Vyšetření, které může zachránit život
Vyšetření spočívá ve stanovení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi, což je klíčový parametr pro včasné odhalení onemocnění prostaty.
Test lze absolvovat kdykoliv, bez ohledu na věk. Zvýšená hladina PSA může signalizovat zvětšení prostaty, zánět nebo zvýšené riziko rakoviny. Čím dříve jsou potíže odhaleny, tím větší je šance na úspěšnou léčbu.
„Cílem naší kampaně je usnadnit mužům cestu k prevenci. Vyšetření je jednoduché, rychlé a díky našemu odběrovému místu dostupné bez čekání. Chceme, aby se k preventivnímu vyšetření odhodlali i ti, kteří by ho jinak odkládali,“ říká Šárka Kletečková, manažerka Nemocnice Na Františku.
Kdo se může vyšetřit
Muži ve věku 50–69 let mohou mít preventivní vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění jednou za dva roky. Stačí se obrátit na svého praktického lékaře nebo ošetřujícího urologa a následně přijít na odběr se žádankou.
Ti, kdo nepatří do této věkové skupiny nebo se nechtějí obracet na svého lékaře, mohou vyšetření absolvovat jako samoplátci. Odběr probíhá bez objednání a bez žádanky, trvá jen několik minut a výsledky obdržíte diskrétně e-mailem do dvou pracovních dnů.
Kde vyšetření probíhá
Odběrové
místo – Poliklinika Palackého
Palackého 5, Praha 1, přízemí
Provozní doba: pondělí–pátek 6:30–14:30, bez
objednání
Zvýhodněná cena pro samoplátce: 199 Kč (původní cena 525 Kč)
Akční nabídka nyní platí až do konce prosince 2025.
Nadělte si klid a zdraví
Prosinec je období, kdy mnoho lidí řeší dárky a předvánoční shon.
O to důležitější je nezapomenout na sebe a věnovat pár minut svému
zdraví.
Preventivní kontrola může být tím nejcennějším dárkem, který si můžete dopřát.
Zveřejněno od: 5. 12. 2025 11:41
