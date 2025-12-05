Aukce uměleckých děl končí v pondělí. Získejte díla předních umělců za skvělou cenu a podpořte dobrou věc.
5. 12. 2025
Jedinečná možnost získat díla od Jana Kalába, Vladímíra houdka nebo Krištofa Kintery se nabízí všem, kteří se zapojí do aukce na podporu romských studentů, která končí 8. prosince ve 20:00. První zájemci už přihazují, tak nepropásněte svou šanci!
„Aukce, která běží do pondělí, nabízí díla nejlepších českých i slovenských autorů. Některá díla se v podstatě už nedají sehnat. Originály v hodnotě desítek až stovek tisíc v naší aukci začínají na polovině své reálné ceny, proto bych neváhal. Je to skvělá investice jak do umění, tak do vzdělání studentů, na které aukce cílí,’’ říká Štefan Balog,
Dílo s názvem Tropical wave od Šimona Kučery
Aukce nabízí jak originální díla v ceně desítek až stovek tisíc, tak cenově dostupnější litografie, vybere si opravdu každý. Unikátní možnost získat díla známých autorů a pomoci tak romským studentům mají lidé až do pondělí 8. prosince do 20:00.
Dílo s názvem Fear of the dark od Michala Škapy
Diskuse