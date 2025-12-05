Přeživší amerického leteckého útoku hodinu viseli na troskách lodi, než došlo k druhému smrtelnému útoku.
5. 12. 2025
Dva muži, kteří přežili americký letecký útok na loď podezřelou z pašování drog v Karibiku, se hodinu drželi trosek, než byli zabiti při druhém útoku, jak ukazuje video z této události, které bylo promítnuto senátorům ve Washingtonu.
Muži byli bez triček, neozbrojení a neměli u sebe žádné viditelné rádio ani jiné komunikační zařízení. Zdálo se také, že nemají tušení, co je právě zasáhlo, ani že americká armáda zvažuje, zda je dorazit, řekly agentuře Reuters dva zdroje obeznámené s nahrávkou.
Dvojice se před smrtí zoufale snažila otočit odříznutou část trupu do svislé polohy. „Video je sleduje asi hodinu, jak se snaží loď převrátit zpět. Nepodařilo se jim to,“ řekl jeden ze zdrojů.
Video z útoku ze 2. září bylo ve čtvrtek promítnuto senátorům za zavřenými dveřmi uprostřed rostoucích obav, že americký ministr obrany Pete Hegseth a další úředníci, kteří útok nařídili, se mohli dopustit válečného zločinu.
Ve čtvrtek později Pentagon oznámil další smrtící útok na loď podezřelou z přepravy nelegálních drog, při kterém zahynuli čtyři muži ve východním Pacifiku.
Jednalo se o 22. útok americké armády na lodě v Karibském moři a východním Tichém oceánu, při kterém zahynulo nejméně 87 lidí.
Video z nejnovějšího incidentu zveřejnilo na sociálních médiích Velitelství jižní oblasti USA, které jej popsalo jako „smrtící kinetický útok na plavidlo v mezinárodních vodách provozované organizací označenou za teroristickou“.
Ve svém prohlášení dodalo: „Zpravodajské služby potvrdily, že plavidlo přepravovalo nelegální drogy a plulo po známé trase pro pašování drog ve východním Pacifiku. Čtyři muži na palubě plavidla, kteří byli členy teroristické organizace zabývající se pašováním drog, byli zabiti.“
Jednalo se o první veřejně oznámený útok za téměř tři týdny a přišel v době, kdy Pentagon a Bílý dům zápasily s otázkami ohledně právního základu kampaně zaměřené na zabíjení podezřelých pašeráků drog.
Velká část debaty se soustředila na první útok ze 2. září poté, co deník Washington Post informoval, že Hegseth ústně nařídil armádě, aby „je všechny zabila“.
Admirál Frank Bradley z amerického námořnictva, který útok velel, ve čtvrtek zákonodárcům řekl, že žádný takový rozkaz zabít všechny na palubě neexistoval.
Donald Trump zveřejnil video z prvního útoku na své platformě Truth Social krátce po operaci, ale žádné záběry z následného útoku, při kterém byli zabiti zbývající dva členové posádky, nebyly zveřejněny. Ve středu Trump slíbil, že celé video zveřejní, ale Pentagon tak dosud neučinil.
Jim Himes, demokratický kongresman, který video ve čtvrtek viděl, ho popsal jako „jednu z nejznepokojivějších věcí, které jsem za svou dobu ve veřejné službě viděl“.
Řekl: „Máte tu dva lidi, kteří jsou zjevně v nouzi, bez jakéhokoli prostředku k pohybu, s zničenou lodí.“
Himes popsal osoby na palubě jako „padouchy“, kteří „nebyli v pozici, aby mohli jakýmkoli způsobem pokračovat ve své misi“, a dodal: „Každý Američan, který uvidí video, které jsem viděl já, uvidí americkou armádu útočit na ztroskotané námořníky.“
Útok začal výbuchem munice nad plavidlem, který zabil devět členů posádky. Dva muži, kteří přežili, byli poté viditelní, jak plavou ve vodě.
Bradley, který byl v té době velitelem Společného velitelství speciálních operací, dospěl k závěru, že trosky byly pravděpodobně udržovány na hladině, protože uvnitř byl kokain a mohly se vznášet dost dlouho na to, aby byly vyzvednuty, uvedly zdroje obeznámené s nahrávkou.
Dodaly, že video ukazuje další tři střely vypálené na poškozené plavidlo. „Bylo vidět jejich tváře, těla... Pak bum, bum, bum,“ řekl první zdroj.
Reakce zákonodárců, kteří video sledovali, se rozdělily podle stranických linií, přičemž demokraté vyjádřili znepokojení a republikáni útok obhajovali jako legální.
Tom Cotton z Arkansasu, republikánský předseda senátního výboru pro zpravodajské služby, řekl: „Viděl jsem dva přeživší, jak se snaží převrátit loď naloženou drogami směřujícími do Spojených států, aby mohli pokračovat v boji.“
Ryan Goodman, profesor práva na Newyorské univerzitě a bývalý právník Pentagonu, nesouhlasil s Cottonovým výkladem v příspěvku na Bluesky. „Rád bych věděl, jak senátor Cotton ... dokázal rozpoznat, že tito trosečníci se snažili ‚zůstat v boji‘, místo aby se drželi života ve snaze přežít,“ napsal.
„I když přijmete všechny právní nepravdy (že se jedná o „ozbrojený konflikt“, že drogy jsou předměty podporující válku), tito dva trosečníci se v žádném případě nezapojili do „aktivních bojových činností“ (skutečný právní test).“
Příručka amerického ministerstva obrany o válečném právu zakazuje útoky na bojovníky, kteří jsou nezpůsobilí, v bezvědomí nebo ztroskotaní, pokud se zdržují nepřátelských akcí a nepokoušejí se o útěk. Příručka uvádí střelbu na trosečníky jako příklad „zjevně nezákonného“ rozkazu, který by měl být odmítnut.
Trumpova administrativa argumentuje, že USA jsou ve válce s obchodníky s drogami a že takové útoky jsou podle válečných pravidel legální, ale většina právních expertů tento argument odmítá.
Rebecca Ingber, profesorka na Cardozo School of Law a bývalá právní poradkyně amerického ministerstva zahraničí, tento týden pro Guardian uvedla: „I kdybychom přijali jejich tvrzení, že osoby na těchto plavidlech jsou bojovníci, bylo by stále nezákonné je zabít, pokud jsou hors de combat, což znamená, že jsou neschopni boje ... Je zjevně nezákonné zabít někoho, kdo ztroskotal.“
Marcus Stanley, ředitel studií v Quincy Institute for Responsible Statecraft, uvedl, že útoky samy o sobě představují potenciální válečné zločiny, a to ještě před zabitím trosečníků.
„Co bude dalším krokem? Někdo spáchá pouliční zločin, nebo vy tvrdíte, že spáchal pouliční zločin v některém městě Spojených států, a pak na něj můžete bez soudních důkazů nasadit armádu,“ řekl.
