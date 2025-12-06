Jak se bránit proti USA
6. 12. 2025 / Bohumil Kartous
USA vyhlašují Evropě zcela otevřeně nepřátelství svého druhu a nejhorší reakcí by bylo tolerovat tenhle gaunerský trend.
Nová bezpečnostní strategie předpokládá aktivní snahu podporovat v Evropě nebezpečné pravicové populisty a tím fatálně poškodit demokracii svých doposud přirozených partnerů.
Jak to budou dělat? Samozřejmě prostřednictvím algoritmů a otevřené demonstrace spojenectví, jak už předvedli Musk a Vance v Německu s podporou AfD na X i na oficiálních návštěvách.
Nedodržování pravidel EU v provozování platforem sociálních sítí si americká administrativa ústy Rubia vykládá jako “útok na americký lid” a Musk ve svém chorobném velikášství blábolí o rušení EU. Ano, určitě se bude snažit EU oslabovat, jak jen to půjde.
Nejlepším nástrojem bude jeho vlastní sociální síť, ty ostatní (mluvíme zejména k této) budou nadále tolerovat obludné manipulace s dosahem, jaké politická lůza v podobě Rajchla, Motoristů a dalších podobných předvádí mnoho let.
Za takové situace je nejlepším řešením to veskrze americké: buď američtí (a čínští) provozovatelé platforem prodají evropské pobočky společnostem sídlícím v evropské jurisdikci, nebo skončí. To mi přijde bezpečné pro Evropu a vzhledem k tomu, že jde o americký “vynález”, tak i “fair enough”.
