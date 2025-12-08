Jaký je postoj Německa ke genocidě Izraele v Gaze?
8. 12. 2025
Německo je druhým největším dodavatelem zbraní Izraele, pátým největším exportním partnerem a jedním z jeho nejvěrnějších podporovatelů.
Německý kancléř Friedrich Merz navštívil Izrael poprvé od svého nástupu do úřadu v květnu.
Jeho návštěva přichází jen několik dní poté, co Německo rozhodlo o zrušení tříměsíčního pozastavení vývozu zbraní do Izraele, které podle něj mohly být použity v pásmu Gazy.
Merz, který prohlásil, že nepovažuje izraelské akce v Gaze za genocidu, se v neděli setkal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, aby projednali bilaterální vztahy, příměří v Gaze a další záležitosti.
Německo je po Spojených státech druhým největším dodavatelem zbraní Izraeli a jeho pátým největším exportním partnerem, který dlouhodobě patří k nejvěrnějším podporovatelům Izraele.
Prodej zbraní z Německa do Izraele
Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) byly v letech 2019 až 2023 největším dodavatelem zbraní do Izraele Spojené státy, které dodaly 69 procent vojenského vybavení, zatímco Německo bylo druhým největším dodavatelem s podílem přibližně 30 procent. Tyto dvě země dohromady představují 99 procent dovozu zbraní do Izraele.
V roce 2023 německá vláda schválila 308 licencí na vývoz vojenského materiálu do Izraele v hodnotě 326,5 milionu eur (380 milionů dolarů), což je desetinásobný nárůst oproti 32,3 milionu eur (38 milionů dolarů) v roce 2022.
Od roku 2003 prodalo Německo Izraeli zbraně v hodnotě 3,3 miliardy eur (3,8 miliardy dolarů), přičemž se jednalo především o námořní vybavení, včetně korvety Sa'ar 6, které byly použity k útoku na Gazu a k prosazení námořní blokády.
Izrael také provozuje ponorky německé výroby třídy Dolphin, které jsou základem ponorkové flotily izraelského námořnictva.
Kromě toho Německo prodalo širokou škálu menší munice; německý raketomet „Matador“ odpalovaný z ramene používá izraelská armáda od roku 2009, stejně jako rakety a motory pro tanky a další obrněná vozidla.
3. prosince agentura Bloomberg oznámila, že Izrael předá Německu protibalistický raketový obranný systém dlouhého doletu Arrow 3. Tento převod poskytuje Německu nezávislý přístup k tomuto pokročilému vojenskému prostředku a představuje první významnou zakázku na nákup zbraní po přehodnocení obranných schopností vyvolaném ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.
Dohoda, která byla podepsána před více než dvěma lety a představuje dosud největší izraelský exportní obchod v oblasti obrany, má hodnotu více než 3,6 miliardy eur (4,2 miliardy dolarů) a zahrnuje odpalovací systémy, munici a radary.
Proč Německo obnovilo vývoz zbraní?
Rozhodnutí Merze ze dne 8. srpna pozastavit vydávání licencí na vývoz zbraní do Izraele bylo vnímáno jako významný posun v německé obranné politice. Merz tehdy zdůraznil, že Německo již nemůže ignorovat zhoršující se situaci civilistů v Gaze a zároveň nadále podporovat to, co popsal jako „právo Izraele na sebeobranu“ a nutnost propuštění zajatců držených hnutím Hamás.
Netanjahu na to reagoval tím, že Německo odměňuje Hamás a nedostatečně podporuje „spravedlivou válku“ Izraele.
24. listopadu Německo ukončilo omezení vývozu zbraní s tím, že situace v Gaze se po uzavření příměří „stabilizovala“, ale dodalo, že toto rozhodnutí je podmíněno dodržováním příměří a poskytováním rozsáhlé humanitární pomoci.
Izraelská genocida však od října, kdy příměří vstoupilo v platnost, nepřestala. Izraelské útoky zabily nejméně 360 Palestinců a 922 jich zranily, přičemž vládní mediální úřad v Gaze zdokumentoval 591 různých porušení příměří izraelskými silami. Izrael nadále omezuje pomoc a do Gazy vpouští pouze 20 procent povolených nákladních vozidel.
V sobotu na fóru v Dauhá varoval katarský premiér šejk Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, že příměří v Gaze se nachází v „kritickém okamžiku“ a bez rychlého pokroku směrem k trvalé mírové dohodě by mohlo být zrušeno.
Šejk Mohammed uvedl, že současná situace představuje spíše „pauzu“ v nepřátelských akcích než
Čím nejvíce obchodují Izrael a Německo?
Německo je pátým největším exportním partnerem Izraele a jeho největším obchodním partnerem v Evropě, s významnou obchodní výměnou v oblasti technologií, strojů a farmaceutických výrobků. V roce 2023 prodal Izrael Německu zboží v hodnotě 2,64 miliardy dolarů, především v oblasti pokročilých technologií a elektroniky.
Ve stejném roce prodalo Německo Izraeli zboží v hodnotě 5,5 miliardy dolarů, především stroje a elektroniku, následované automobily a farmaceutickými výrobky.
Německo aktivně investuje do izraelských technologií prostřednictvím rizikového kapitálu, spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a korporátních partnerství s významnými firmami, jako jsou Siemens a Bayer.
Německo protestuje za Izrael a Palestinu
V dnech následujících po útocích ze 7. října 2023 se Olaf Scholz, bývalý německý kancléř, stal prvním lídrem země G7, který navštívil Izrael, kde zdůraznil jeho „právo na sebeobranu“. Odborníci OSN však tvrdí, že Izrael jako okupační mocnost nemůže vůči Palestincům uplatňovat „právo na sebeobranu“.
Německé úřady v posledních dvou letech izraelské genocidní války tvrdě zakročily proti projevům podpory Gazy. Kromě politické a vojenské podpory Izraele se Německo zaměřilo i na kritiky ve vlastní zemi, pravidelně zadržovalo demonstranty a zakazovalo akce na podporu palestinských práv.
Německo navíc prohlásilo, že neplánuje uznat palestinský stát, na rozdíl od 10 evropských a západních zemí, které tak letos učinily.
Od října 2023 se v Německu konalo 801 protestů souvisejících s Izraelem a Palestinou, z nichž 670 podporovalo Palestinu a 131 Izrael, podle údajů Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).
Hlasování Německa o Gaze v OSN
Podpora Izraele ze strany Německa je často popisována jako zvláštní vztah. Tato podpora vychází z historického kontextu, zejména po druhé světové válce a zvěrstvech holokaustu spáchaných nacisty.
Po válce se nově vzniklá Spolková republika Německo snažila vyrovnat se svou minulostí podpisem dohody o reparacích s židovskou komunitou v roce 1952.
Na Valném shromáždění OSN (UNGA) má Německo tendenci přijímat opatrnou strategii hlasování. Často se zdržuje hlasování, aby zabránilo úplné izolaci Izraele, a zároveň se připojuje k mezinárodnímu společenství tím, že hlasuje „ano“ v otázkách, které podporují jeho závazek k řešení dvou států a mezinárodnímu právu.
Od října 2023 bylo přijato nejméně sedm rezolucí UNGA týkajících se Gazy a širší situace v Palestině.
Německo se zdrželo hlasování u čtyř z těchto rezolucí a hlasovalo pro tři.
