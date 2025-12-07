Poučí se Evropa z nové americké doktríny?
7. 12. 2025 / Jakub Roubíček
čas čtení 4 minuty
Odborná veřejnost připomíná paralelu s tzv. Monroeovou doktrínou z 19. století. Původně měla bránit evropskému zasahování na západní polokouli a vzniku nových kolonií. Postupně však sloužila jako záminka pro rozšíření amerických intervencí v Latinské Americe a Karibiku.
Nová strategie opět vnímá západní polokouli jako primární sféru vlivu. Zahrnuje kontrolu ekonomickou, vojenskou i kulturní a její další šíření. Dokument se jeví pragmaticky vůči americkým národním zájmům, neštítí se otevřeně kritizovat dosavadní evropské směřování a nepřímo podporuje zdejší národně konzervativní politiky.
Redefinice americké zahraniční politiky
Dokument můžeme vnímat jako další krok k vytvoření světového multipolárního rozložení sil. Jsme svědky tezí o zabránění neustálého rozšiřování NATO či kladení důrazu na větší odpovědnost evropských států za vlastní obranu. Spojené státy mimo to zároveň požadují, aby Evropa do roku 2027 převzala většinu konvenčních obranných kapacit NATO. To vše naznačuje, že USA mohou do budoucna uplatňovat svůj vliv výhradně ve vlastním mocenském bloku. Probíhající dění kolem Venezuely lze vnímat jako jakýsi předvoj.
Ambice stát se dalšími světovými póly mají také Rusko a Čína. Ruská federace se dlouhodobě snaží posílit svoji regionální sílu skrze ozbrojené konflikty a alternativní mezinárodní organizace typu Společenství nezávislých států či BRICS. Čína směřuje svoji pozornost k ostrovu Tchaj-wan nebo ruské Sibiři. Může se stát, že Trump začne s oběma státy jednat jako „rovný s rovným“ z pozice jednoho světového pólu. To by mu umožnilo vládnout dle imperiálního rčení „rozděl a panuj“.
Zvláštní pozornost americká strategie věnuje střední a východní Evropě. Ideálně by měly fungovat jako společenství deklarovaných suverénních národních států vedených populistickými konzervativci po vzoru hnutí MAGA, a to na úkor dosavadního liberálního směřování postupně oslabené Evropské unie.
Zaspí Evropa?
Otázkou zůstává, zda by tento blok ve výsledku nepůsobil převážně jako americký vazal prostřednictvím konzervativního soft power, obchodu a potřebných amerických zbraní. Taková Skandinávie by pro USA jistě byla důležitější například kvůli kontrole nových obchodních tras v Arktidě. Zbytek Evropy by ale pravděpodobně hrál roli snadněji ovlivnitelného a nesourodého nárazníku. Podobně dnes působí Ukrajina ve vztahu mezi Západem a Ruskou federací.
Nelze již spoléhat na kapacity a vůli USA. Evropa by proto měla usilovat o strategickou autonomii, přičemž klíčový bude vlastní obranný průmysl. Zdejší státy jsou dosud příliš zranitelné vůči vnějším hrozbám kvůli chybějící jednotě a pomalému zbrojení. Nejistota, zda se konflikt nakonec rozšíří i k nám, může dále zdržovat budování suverénní mezinárodní pozice.
Zároveň bude třeba sebevědomě reagovat na samotný dokument americké bezpečnostní strategie, další podobné výroky, kroky a požadavky. Trumpovi už totiž nestačí příslib zvýšených výdajů na obranu, platby za ukrajinské zbraně či okázalé dary uspokojující jeho osobnost.
Spolupráci s USA se Evropa nevyhne. Nesmí se však stát natolik jednostrannou, aby postupně ztrácela schopnost plně rozhodovat o vlastních možnostech nebo přišla o významného spojence, jakým Spojené státy stále jsou.
451
Diskuse