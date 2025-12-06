Vánoční dárek Gaze
6. 12. 2025 / Oldřich Maděra
čas čtení 5 minut
Britské listy jako jediný internetový deník v České republice dlouhodobě a svědomitě informují o genocidě v Gaze a v celé Palestině. Chtěl bych za to poděkovat šéfredaktoru panu Čulíkovi a celému kolektivu redakce BL.
Izrael jako darebácký stát první kategorie za poslední dva roky totálně zdevastoval dvoumilionové město Gaza, vyvraždil při tom asi 75 tisíc jeho obyvatel a z toho asi 21 tisíc dětí. To jsou jen počty skutečně dohledaných těl. Kolik tisíc dalších těl leží pod ruinami Gazy již asi nikdo nikdo nespočítá. Podle mého skromného odhadu byl celkový počet civilních obětí nad 100 tisíc.
Genocida obyvatelstva Gazy je velmi dobře popsána zde.
Darebácký stát Izrael použil ke genocidě civilního obyvatelstva Gazy ty nejodpornější metody, jaké si dovedeme představit včetně střílení malých chlapečků a holčiček do hlavy snajperskými puškami ze zálohy. Fuj!!!
Darebácký stát Izrael dlouhodobě brání mezinárodní humanitární pomoci Gaze a celé Palestině.
Darebácký stát Izrael dále vyvražďuje obyvatelstvo Gazy hladomorem. To je opravdu odporné!
Darebácký stát Izrael je rozsáhle podporován dobře organizovanou sítí jeho mezinárodních podporovatelů, darebáků, včetně těch českých sionistů, jako je Tomáš Pojar, a dále pak celé plejády českých politiků:
- Petr Fiala: Předseda vlády České republiky, který po útocích Hamásu ze 7. října 2023 navštívil Izrael jako jeden z prvních zahraničních lídrů a vyjádřil silnou podporu.
- Jan Lipavský: Ministr zahraničních věcí, který byl prvním zahraničním představitelem, jenž Izrael po útocích navštívil, již třetí den konfliktu.
- Jana Černochová: Ministryně obrany, která opakovaně zdůrazňuje právo Izraele na sebeobranu a podporuje obrannou spolupráci mezi oběma zeměmi.
- Petr Pavel: Současný prezident České republiky, který na začátku roku 2024 uskutečnil dvoudenní návštěvu Izraele na znamení pokračující podpory.
- Markéta Pekarová Adamová: Předsedkyně Poslanecké sněmovny, která se také připojila k vysokým představitelům vyjadřujícím solidaritu s Izraelem.
- Miloš Vystrčil: Předseda Senátu, který rovněž navštívil Izrael a potvrdil trvalou podporu.
Žádný z výše uvedených neudělal ani smítko pro dva miliony zbědovaných obyvatel Gazy ani pro ostatní obyvatele Palestiny.
Musím se přiznat, že i já se cítím spoluvinen na všech těch masakrech, které se dennodenně odehrávají v Gaze. Křičeli jsme málo a nešli jsme do protestních průvodů takového rozsahu, aby to krveprolití bylo zastaveno okamžitě. Mám velmi silnou touhu se alespoň částečně očistit od toho pocitu spoluviny nějakým smysluplným činem, který by pokud možno okamžitě, ještě do Vánoc, alespoň trochu pomohl nebohým Palestincům. Myslím si, že Češi nejsou ve své podstatě špatní, jsou pouze zakryti tlustou dekou těch darebáckých politiků a darebáckých podporovatelů Izraele viz výše.
Hledal jsem cestu jak pomoci rychle a účinně a pokud možno otevřít tuto cestu i jiným Čechům a Moravanům, kteří mají stejný pocit viny jako já a chtějí se ještě před Vánoci alespoň částečně očistit a chtějí alespoň trochu pomoci.
Velmi si přeji, aby z mé rodné země zazněl silný hlas na podporu Gazy a Palestiny „Jsme na Vaší straně a budeme Vás podporovat“.
Chtěl jsem najít někoho, kdo tam pomáhá dlouhodobě dnes a denně a podpořit ho. Jako vstupní bod jsem použil článek v BL. Našel jsem pak poměrně jednoduše australský web Chuffed , na kterém jsou otevřeny dva přímé kanály na pomoc Gaze. Jsou organizovány z Británie v rámci projektu The Sameer Project:
South Gaza: Tents, Food & Water (Jižní Gaza stany, jídlo a voda)
North Gaza: Food, Water & Other Distributions (Severní Gaza jídlo, voda a jiná předávaná pomoc)
Oba dva kanály vybraly již několik miliónů liber. Jsou již dostatečně zavedené a silné na to, aby se Vaše finanční pomoc téměř okamžitě dostala na místo, kde je jí třeba.
Dal jsem do každého kanálu 50 EUR a 5 EUR na podporu webu Chuffed, tedy celkem jsem daroval 110 EUR. Chtěl jsem si ověřit, že to celé funguje a že mé příspěvky se okamžitě objeví v seznamu dárců. Ano funguje to a okamžitě jsem se objevil na seznamu dárců.
Stačí kliknout na tlačítko DONATE. Můžete si vybrat z přednastavených sum v librách nebo tam dát třeba jen jednu libru. Dále si můžete zvolit, kolik dáte serveru Chuffed na jeho provoz, údržbu a obranu před darebáky.
Velmi prosím všechny slušné lidi v Čechách a na Moravě. Prosím, dejte jim něco. Samozřejmě podle Vašich možností. Žijí v promočených stanech na ruinách Gazy o hladu a bez vody. Všechno jim ukradli a rozmlátili ti parchanti izraelští!
h1 { margin-bottom: 0.08in; background: transparent; page-break-after: avoid }h1.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 24pt; font-weight: bold }h1.cjk { font-family: "Noto Serif CJK SC"; font-size: 24pt; font-weight: bold }h1.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 24pt; font-weight: bold }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent }strong { font-weight: bold }a:visited { color: #800000; text-decoration: underline }a.cjk:visited { so-language: zxx }a.ctl:visited { so-language: zxx }a:link { color: #000080; text-decoration: underline }a.cjk:link { so-language: zxx }a.ctl:link { so-language: zxx }
78
Diskuse