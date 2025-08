Společnost BBC analyzovala desítky případů dětí, které byly v Gaze zastřeleny do hlavy nebo do hrudníku

Moderátor: Zahraniční vysílání společnosti BBC (BBC World Service) shromáždilo materiály o více než 160 případech, kdy byly v Gaze zastřeleny děti, a zjistilo, že v 95 z těchto případů bylo dítě zastřeleno do hlavy nebo do hrudníku. Ve většině těchto případů byla oběť mladší 12 let. Případy, které jsme zjistili, se odehrály od prvních týdnů války až do července tohoto roku. Izrael neumožňuje zahraničním novinářům vstup do Gazy a zničení této oblasti a vysídlení obyvatelstva ztěžují shromažďování materiálů. Reportáž přináší korespondentka BBC World Service Stephanie Hegarty. Upozorňujeme, že některé podrobnosti v této reportáži mohou být pro některé diváky nepříjemné.

Zde je původní pořad BBC (video)



Reportérka: Na tomto videu leží na ulici v Gaze muž a malé dítě. Civilisté, říká hlas za kamerou. Otec a jeho dcera. Batole leží tváří dolů, jako by spalo. Muž natáhne ruku a o chvíli později se jí dotkne hřbetem ruky. Je jasné, že oba jsou mrtví. Toto video bylo vysíláno v katarské televizi Al Arabia TV koncem prosince 2023. Uvádělo se, že muž a dítě byli zastřeleni izraelskými odstřelovači, ale měsíce nebyly k dispozici žádné podrobnosti o tom, co se přesně stalo a kdo byli. Snažili jsme se o nich zjistit více. Komentář pod videem na internetu identifikoval muže jako Mohammeda Al Machaliho. Našli jsme úmrtní list jeho a jeho dcery, dvouleté Leanne. Na rodinném videu natočeném před válkou si Leanne hraje se svou maminkou. Její případ je jen jedním z 95, o nichž jsme shromáždili informace, týkajících se dětí, které byly v této válce v Gaze zastřeleny do hlavy nebo do hrudníku.

Při sestavování tohoto seznamu jsme ověřili zprávy v médiích, mluvili s lidskoprávními výzkumníky v terénu a také s 30 lékaři a sestrami, kteří tyto děti ošetřovali. Prohlédli jsme stovky fotografií a videí, stejně jako skeny, lékařské zprávy a cestovní doklady, které nám poskytli. V 57 případech svědci tvrdili, že dítě zastřelili izraelští vojáci. Dvě děti byly údajně zastřeleny Palestinci, jedno při oslavách a druhé při konfliktu gangů. V 36 případech nemáme žádné informace o tom, co se stalo.





Ale jaké byly okolnosti smrti Leanne? V listopadu 2023 v Gaze, dobrý den. Tady je Leannina sestra Shahid, která byla toho dne s otcem, Leanne, matkou a bratrem. Říká, že rodina byla evakuována ze školního úkrytu po bombardování oblasti a šli po klidné ulici.





„Šli jsme spolu, byli jsme před otcem, který si hrál a zpíval s Leanne.“





Když procházeli křižovatkou, viděla tank na ulici nalevo.





„Když jsme tank uviděli, začali jsme utíkat, ohlédli jsme se a on ležel na zemi,“ říká, že ona a její bratr se vrátili, aby mu pomohli, a zjistili, že jejich otec byl střelen. Snažili se ho chytit, ale byli znovu střeleni.





„Snažila jsem se dostat k sestře, abych ji držel. Pak mě střelili do paže. Držel jsem ji za ruku a snažil se ji odtáhnout. V tu chvíli mě střelili.“





Otec jí řekl, aby utekla, a Mohammeda ani Leanne už nikdy neviděli.





Našli jsme satelitní snímek pořízený pouhé dvě hodiny před střelbou, na kterém je vidět tank 280 metrů od místa, kde byla rodina zastřelena. Vojenský expert Stuart Ray poukázal na několik dalších tanků, obrněných vozidel, vojenských bagrů a obranných pískových valů, které naznačují, že se jednalo o pozici IDF opevněnou tanky a pěchotou. Když jsme IDF předložili naše zjištění, uvedla, že její vojáci operují proti teroristickým organizacím v komplexním městském prostředí a v průběhu bojů může dojít k neúmyslnému nebo omylnému zranění. Uvedla, že podrobnosti případu Leanne byly zaznamenány a budou prošetřeny příslušnými orgány.





„Viděli jsme značný počet střelby, včetně dětí.“





Profesor Nizar Mahmoud je penzionovaný transplantační chirurg z britského státního zdravotnictví (NHS). V srpnu 2024 strávil měsíc v Gaze.





„Úroveň v Gaze byla šokující, takže většinu střelných ran do hlavy ošetřovali neurochirurgové. Některé z těchto operací jsem sledoval. Viděl jsem některé rentgenové snímky, kde kulka doslova uvízla v mozku tříletého dítěte.“





Kolik případů dětí, které byly postřeleny, jste podle vás viděl?





"Během svého pobytu jsem je přestal počítat. Řekl bych, že jich bylo asi dvacet a více."









„Do naší polní nemocnice přicházely děti se střelnými zraněními utrpěnými během 20 měsíců bojů. Děti byly zabity a zraněny ve svých domovech, ať už bydlely ve stanech nebo šly po ulici.“





Naše zjištění posoudili tři odborníci na mezinárodní právo. Řekli nám, že mají vážné pochybnosti o tom, zda tyto střelby byly výsledkem bezohlednosti, nedbalosti nebo úmyslného zabíjení.

Kay bojoval V IDF v Gaze na začátku roku 2024. Chtěl zůstat v anonymitě, proto jeho slova namluvil herec. Zeptala jsem se ho, zda ho překvapilo, že tolik dětí bylo údajně IDF zastřeleno do hlavy.





„Nejsem nijak zvlášť překvapený. Nejsem si jistý, že existují vojáci, kteří by něco takového neudělali. V zálohách záleží hodně na uvážení vojáků.“





Myslíte si, že chybí odpovědnost?





„Určitě bych řekl, že odpovědnost chybí.“





Kay popsal, jak jeho jednotka zabila nejméně 8 neozbrojených lidí, včetně dvou chlapců, které popsal jako mladé teenagery.





„Každého, koho uvidíte mimo humanitární koridor, máte zastřelit. Tak nám to bylo řečeno. Náš velitel to samozřejmě upřesnil, že pokud jde o ženu nebo dítě, nemáme střílet. Máme se je pokusit zadržet. Nemáme být hloupí. Čím dál tím víc se ale zvyšovaly sázky. A nakonec, když jsme při přestřelce přišli o několik lidí, bylo nařízeno všechno zničit a všechny zabít.“





Tyto obvinění jsme předali izraelské armádě, která uvedla, že se i nadále zavazuje minimalizovat škody na civilistech.





Těla Leanne a Mohammeda ležela několik dní na ulici v Gaze, zatímco jejich rodiny prchaly. Chaos této brutální války. Až když jsme je po více než roce kontaktovali, neměli tušení, že video jejich zabití vůbec existuje.

Moderátorka: To byla Stephanie Hegartyová, reportérka na místě. Izraelské obranné síly sdělily BBC, že úmyslné ubližování civilistům, zejména dětem, je přísně zakázáno a že incidenty, které vzbuzují podezření, budou vyšetřeny.





Nyní však můžeme hovořit s Mimi Saeed, lékařkou, která významně přispěla k této reportáži BBC a poskytla videozáznamy a fotografie dětí zraněných střelbou. V současné době žije v USA, ale jako dobrovolná zdravotnice cestuje do Gazy, aby pomáhala lidem na místě.





Naposledy jste tam byla koncem prosince a brzy se tam chystáte vrátit. Můžete nám popsat, co jste tam viděla, pokud jde o zranění dětí?





„Ano, děkuji za pozvání. Ano. Byla jsem tam v srpnu. Byla to moje první cesta tam. Žila jsem tam asi měsíc v nemocnici Nelson. A pak jsem se tam vrátila v prosinci. Bydlela jsem v Al Aksa a také v Násiru. V srpnu jsem zdokumentovala 18 případů dětí mladších 12 let, které byly střeleny do hlavy nebo do hrudníku. Jedná se o dokumentaci ve formě fotografií, videí nebo CT snímků. Víme, že jedním z případů byla čtyřletá holčička. Podle svědků byla zastřelena odstřelovačem. Kulka jí zůstala v hlavě a to bylo v srpnu. Když jsem se vrátila v prosinci, slyšela jsem Stephanie hovořit o tanku. Vzpomínám si na osmiletého chlapce v nemocnici Al Aksa, který žil v uprchlické oblasti, kde se nacházel tank, a byl střelen do břicha osobou z tanku. To vše nám řekli lidé, kteří ho přinesli. Svědci, kteří to viděli, my jsme to viděli každý den. Nemohu vám říct přesný počet, protože jsem to přestala počítat, ale podařilo se mi zdokumentovat osmnáct případů. Většina těch dětí byla při příjezdu mrtvá, takže jsme je nemohli vzít na CT."





Moderátorka: Víte, jaké traumatické případy tam člověk řeší. A jak říkáte, některé z nich dokumentujete, jak přicházejí, fotíte a natáčíte. Můžete nám říct něco víc o tom, jak jste tyto případy dokumentovala, protože samozřejmě byly shromážděny našimi reportéry z BBC World Service a mezinárodním novinářům není dovoleno vstoupit do Gazy, aby se na tyto věci podívali na vlastní oči.





"Ano. Myslím, že jako zdravotníci se všichni snažíme dokumentovat svou práci, je to běžná praxe všech lékařů. A víte, zejména ve válečných zónách, v bojových operacích nebo v globálních zdravotnických komunitách dokumentujeme vše, co vidíme. Můžeme to pak použít pro vzdělávací účely. V Gaze, když jsem to viděla poprvé nebo podruhé, myslela jsem si, že jde možná o křížovou palbu nebo jen o vedlejší ztráty.





Ale když jsem to viděla znovu a znovu a znovu a vždycky to mělo stejný vzorec. Přiváželi nám děti nebo mladistvé se střelnými ranami do hlavy. A ten den jsme měli desítky stejných zranění. A když jsem začala vidět ten vzorec, řekla jsem si, že to musím zdokumentovat, protože je to tak neobvyklé a pro tu oblast tak jedinečné. V Gaze vidět tak malé děti, které si nelze splést s dospělými, s kulkami v hlavě a hrudníku. Většina z nich přicházela s jedinou ranou a bez dalších zranění, takže ten vzorec vypadal velmi neobvykle a nebyl to něco, co by se běžně vidělo. Cítila jsem, že je téměř mou povinností to zdokumentovat.





Moderátorka: Můžu se vás zeptat i na dívku, kterou jste ošetřovala a která měla také kulku v hlavě, ale přežila?





Ano, to je případ, který je zázrak, ale samozřejmě není příliš častý, protože většina našich pacientů jsou děti, které k nám přicházejí mrtvé. Ale Mural byla jedna z těch dětí. Byla postřelena 24. srpna, když jsem pracovala v jiné nemocnici. Přinesli ji její otec a matka. Hrála si venku před stanem a když přišla dovnitř, byla střelena do hlavy. Víte, plán byl v podstatě nechat ji zemřít, protože většina případů s poraněním mozku nebo otevřenými ranami na hlavě byla beznadějná, nebo jsme prostě neměli prostředky, abychom se o ně postarali. Ale ona se ještě trochu hýbala. Udělala jsem tedy první kroky k její stabilizaci, abych ji mohla odvézt na CT, a tam jsem zjistila, že má v hlavě kulku. V mé skupině byl neurochirurg z Jordánska. Šla jsem pro něj. Vyšla jsem čtyři patra schodů, abych ho přivedla dolů. Naštěstí jí mohli okamžitě provést kraniotomii, aby zmírnili otok lebky, a výsledek vidíte v tomto filmu – hýbe se, mluví, usmívá se a směje se. Víte, je to zázrak a není to běžné, ale viděla jsem ji, když jsem se vrátil v prosinci, a je téměř jako čtyřletá holčička, až na to, že má slabší levou stranu. A říká: „Miluju tě, doktorko Mimi.“ Je to prostě normální holčička.





Mezinárodní výbor Červeného kříže provozuje polní nemocnici v jižní Gaze. Matthew Morris je jejich mluvčí.A je hezké slyšet tyto malé okamžiky radosti. A všechno ostatní, co slyšíme a vidíme, a myslím tím, že vám moc děkujeme, že jste se s námi podělili o své zkušenosti.