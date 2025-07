Channel 4 News: Izrael vyvraždil dalších sto Palestinců, hladomor v Gaze sílí

1. 8. 2025

Moderátor, Chanbnel 4 News,čtvrtek 31. července 2025, 19 hodin: Nejprve Macron, pak Starmer. Nyní Carney. Mohou tito tři lídři zkrotit Izrael svou hrozbou uznat Palestinu, když za jeden den zahyne téměř 100 lidí při pokusu o získání jídla? Dobrý večer. Uznání Palestiny západními mocnostmi bývalo pro Palestince lákadlem k uzavření míru. Nyní se stává bičem, který má přimět Izrael k ukončení války v Gaze. Kanada se připojila k Velké Británii a Francii a vydala stejnou hrozbu. Prezident Trump ji odsoudil v souladu s izraelskou vládou.

V posledních několika minutách Bílý dům oznámil, že americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff navštíví spolu s americkým velvyslancem v Izraeli Mikem Huckabeem místa distribuce potravin v Gaze. Uvedli, že zítra bude představen nový plán USA na rychlejší dodávky humanitární pomoci. Za poslední dva dny bylo při pokusu o získání pomoci zabito téměř 100 lidí, zatímco prezident Trump uvedl, že nejrychlejším způsobem, jak ukončit humanitární krizi, je kapitulace Hamásu a propuštění rukojmích. Varování. V reportáži zahraničního korespondenta Secundera Kermaniho jsou k vidění otřesné záběry:







Reportér: Někteří nesou pytle s moukou, nejcennější komoditou v Gaze. Jiní se vezou na nákladních vozech, které již dávno vyprázdnili. Další se vrací s mrtvolami svých blízkých. „Ciťe s námi, prosím,“ prosí tento muž. „A možná Bůh bude cítit s vámi.“ Včera bylo při pokusu o přístup k pomoci poblíž přechodu Zikkim v severní Gaze zabito více než 50 Palestinců.

Izraelská armáda tvrdí, že vystřelila varovné výstřely do davu poblíž nákladních vozů s humanitární pomocí a incident vyšetřuje. Zabíjení vojáků a lidí, kteří se snaží nakrmit své rodiny, se stalo každodenní záležitostí.





V nemocnici Al Awda, kam dnes byl povolen vstup, není na podlaze téměř místo pro mrtvé a zraněné. Jsou to oběti dalšího izraelského útoku, tentokrát na Palestince, kteří hledali pomoc v jednom z distribučních center humanitární organizace podporované Izraelem a USA.





„Schovávali jsme se a najednou začala střelba. Sionistická armáda na nás začala střílet.“





Náš tým pro ověřování faktů zkoumal údaje o zabíjení civilistů, kteří hledali pomoc u izraelských sil. Jejich analýza údajů monitorovací skupiny ukázala, že za rok a půl konfliktu před zřízením systému Gazské humanitární nadace (GHF) bylo během všech těchto měsíců zaznamenáno celkem necelých 650 úmrtí souvisejících s humanitární pomocí.





Po jejím zřízení během pouhých dvou měsíců se tento počet zvýšil na téměř 1200. Většina z nich byla zabita v okolí míst GHF. Palestinci jsou nyní také pravidelně stříleni, když se snaží získat pomoc z nákladních vozidel patřících OSN.





Podívali jsme se také na podíl zabitých osob v souvislosti s humanitární pomocí. Jak vidíte, před zavedením GHF bylo každý měsíc zabito mnoho Palestinců, ale pouze malá část z nich, znázorněná červeně, byla zabita v souvislosti s humanitární pomocí. Po zahájení činnosti GHF se tento podíl zvýšil na 20–30 % všech obětí. V některých případech bylo zabito ještě mnohem více lidí, znázorněných červeně. Všichni tito lidé byli zabiti pouze proto, že se snažili získat jídlo.





V tomto videu z konvoje s humanitární pomocí, které dnes zveřejnila OSN, se říká, že izraelské síly střílejí do zoufalého davu hladových a nešťastných lidí. To je však nezastaví a berou, co mohou. Izrael tvrdí, že otevřel humanitární koridory, aby umožnil přístup většího množství pomoci. OSN však říká, že stále čelí příliš mnoha překážkám. Dnes se v Jeruzalémě setkal zvláštní vyslanec prezidenta Trumpa Steve Witkoff s izraelským premiérem, aby projednali humanitární krizi.





„Tato noční můra pro rukojmí.“





Rodiny izraelských rukojmí demonstrovaly v Jeruzalémě a požadovaly dohodu o příměří. Prezident Trump však dnes zopakoval stanovisko izraelských představitelů. Hamás se musí vzdát. Trump také odmítl prohlášení kanadského premiéra, že plánuje ještě letos uznat palestinský stát.





Carney: „Zhoršující se utrpení civilistů neponechává žádný prostor pro odklad koordinované mezinárodní akce na podporu míru, bezpečnosti a důstojnosti lidského života.“





Mezi tradičními spojenci Izraele se nyní šíří hnutí, které chce učinit totéž. V Gaze však lidé v tuto chvíli potřebují nejzákladnější věci k přežití. Matky jsou příliš podvyživené, aby mohly kojit. Nemohou sehnat umělou výživu. Místo mléka krmí děti čajem nebo tahini pastou. Bezmocně přihlížejí, jak jim jejich děti umírají, a my také.





