Rusko po kolapsu prodejů ruských značek uzavřelo trh nejoblíbenějším čínským nákladním automobilům

1. 8. 2025

čas čtení 5 minut

Ruské úřady reagovaly na prudký pokles výroby a prodeje nákladních automobilů útokem na přední čínské značky. Ruské úřady reagovaly na prudký pokles výroby a prodeje nákladních automobilů útokem na přední čínské značky.

Podle Rosstatu bylo v prvním pololetí v Rusku vyrobeno téměř o čtvrtinu méně nákladních vozidel než o rok dříve a prodeje podle Autostatu klesly zhruba o polovinu. Po začátku války a odchodu předních světových značek čínské nákladní automobily obsadily 2/3 ruského trhu a úředníci teď vyhánějí nejoblíbenější značky.

Společnost Rosstandart oznámila zrušení schválení typu vozidla (VTA) šesti nejprodávanějším čínským značkám v Rusku. To znamená, že je zakázáno uvolňovat do oběhu - tedy dovoz do Ruska a "jakýkoli druh prodeje" - tato nákladní vozidla.

Certifikáty byly zrušeny pro šest typů nákladních automobilů a podvozků značek Dongfeng, Foton, FAW a Sitrak (Dongfeng typ DFH4180, Foton typ BJ4189, FAW typ CA4250 a CA4180, Sitrak typ ZZHS, stejně jako podvozek Foton typ M4L). Kromě toho Rosstandart pozastavil OOTS vydané v zemích Euroasijské hospodářské unie (EAEU) pro nákladní automobily Dongfeng typu DFH5200B, Foton typu H5 a FAW typu JH6-B 8X4.

Mezi tyto typy patří nejprodávanější modely čínských nákladních automobilů, například Sitrak typ ZZHS - jedná se o nejprodávanější truck Sitrak C7H v Rusku. Na konci prvního pololetí jeho prodeje přesáhly 3,7 tisíce kusů, přičemž nejoblíbenějšího modelu KamAZ - nákladního automobilu na podvozku 43118 - se prodalo 1,9 tisíce vozů a dalšího nejoblíbenějšího modelu, sklápěče 65115, 1,2 tisíce.

Rosstandart vysvětluje své rozhodnutí porušením závazných požadavků zjištěných při kontrolách a představujících významné nebezpečí pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu. Mezi taková porušení ministerstvo označuje nesplnění požadavků na účinnost brzdového systému, hluk, "identifikaci ovládacích prvků vozidla a instalaci zařízení pro přivolání tísňové operační služby". V druhém případě mluvíme o systémech ERA-Glonass, včetně tísňového tlačítka Era-Glonass, které musí být instalováno na všech nákladních vozidlech dovážených do Ruska od roku 2024.

Úřady začaly v únoru zakazovat přístup na trh čínským konkurentům. Poté Rosstandart stáhl OOTS z jednoho z nejoblíbenějších modelů nákladních automobilů na ruském trhu - velkokapacitního sklápěče Shacman typu SX3258. Rozhodnutí bylo přijato po neplánované inspekci provedené společně s úřadem generálního prokurátora, uvedlo ministerstvo. I poté si však Shacman udržel vysoké pozice v žebříčku nejprodávanějších značek nákladních vozidel. V červnu je v segmentu středních nákladních vozidel (MCV) na prvním místě v prodejích GAZ, který prodal 271 nákladních vozidel, na druhém místě je KamAZ (202 nákladních vozidel), následovaný společnostmi JAC (75), Dongfeng (34) a Foton (29). Mezi těžkými nákladními vozidly HCV následuje KamAZ (930 kusů) následovaný společnostmi Sitrak (377), Shacman (272) a FAW (254).

Aby ochránili trh před přílivem nekvalitních čínských výrobků, jak se náhle ukázalo, požadovali šéfové ministerstva průmyslu a obchodu Anton Alichanov a Rostecu Sergej Čemezov (státní korporace je největším akcionářem Kamazu) omezení prodeje. Tuzemští výrobci považovali nadměrnou zásobu čínských nákladních automobilů za jeden z hlavních problémů trhu. KamAZ odhadl zásoby čínských nákladních vozidel ve skladech prodejců na začátku roku na 40 tisíc. Pokud se zaměříte na prognózu prodeje 60-65 tisíc nákladních vozidel ročně, pak nemůžete vyrobit vůbec nic, všechna tato vozidla už existují, stěžoval si na jaře generální ředitel skupiny KamAZ Sergej Kogogin.

Nyní rozhodnutí zasáhne nejtvrději distributory a prodejce a ne čínské výrobce, je si jistý zaměstnanec velké dealerské sítě prodávající nákladní automobily. "Dovozy jsou už kvůli kolapsu odbytu téměř na nule, ale sklady distributorů a dealerů jsou od zimy plné neprodané techniky – kam s ní teď?" vysvětluje. Problémy nastanou pro leasingové společnosti a banky, kterým se auta na leasing a na úvěr masivně vracejí kvůli problémům s údržbou a krizi na dopravním trhu, dodává dealer. "Takže Číňané už se o to nestarají, naši lidé dostanou první," uzavírá.

V květnu společnost Alfa Leasing odhadla zásobu "nákladu" leasingových společností na 15 000 vozů. S obtížnou makroekonomickou situací a 30 % poklesem objemu nákladní dopravy se stává obtížnějším obsluhovat leasingovou smlouvu, což vede k odmítnutí zařízení nebo jeho zabavení, vysvětlil Andrej Pavlov, vedoucí oddělení pro práci se zabaveným majetkem skupiny společností Alfa-Leasing. Podle jeho odhadů budou výběry jen růst.

Prodeje středně velkých nákladních automobilů s hmotností do 16 tun podle Autostatu klesly za šest měsíců o 43 % na 6 tisíc kusů a těžkých nákladních automobilů o 56 %, na 22 tisíc kusů a nadále klesají. Na konci června pokles v obou segmentech přesáhl 60 %.

Dovoz těžkých nákladních automobilů se v prvních šesti měsících snížil téměř desetkrát oproti loňskému roku, a to na 3 411 automobilů, a v červnu vytvoří antirekord: do země bylo dovezeno pouze 410 takových vozidel. To je podle generálního ředitele Autostatu Sergeje Celikova pětileté minimum. Zároveň se 90 % nákladních vozidel dováží z Číny. "Zdá se, že dokud nebudou prodány zásoby dříve dovezeného zařízení, stejně jako leasingové zásoby, nebude o zvyšování dovozu řeč," poznamenal Celikov.

Zdroj v ruštině: ZDE

