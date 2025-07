Končí terestrické televizní vysílání?

31. 7. 2025

čas čtení 3 minuty



YouTube se stala ve Velké Británii druhou nejsledovanější platformou



YouTube předstihla britskou komerční televizi ITV a stala se druhou nejsledovanější mediální značkou ve Velké Británii. (První nejsledovanější mediální značkou stále zůstává veřejnoprávní BBC.) Zpráva regulačního orgánu pro komunikace Ofcom zdůrazňuje rostoucí popularitu YouTube, zejména mezi mladšími diváky. Průměrná denní doba sledování tradiční televizní vysílání klesla s rostoucí popularitou služeb na vyžádání. YouTube předstihla britskou komerční televizi ITV a stala se druhou nejsledovanější mediální značkou ve Velké Británii. (První nejsledovanější mediální značkou stále zůstává veřejnoprávní BBC.) Zpráva regulačního orgánu pro komunikace Ofcom zdůrazňuje rostoucí popularitu YouTube, zejména mezi mladšími diváky. Průměrná denní doba sledování tradiční televizní vysílání klesla s rostoucí popularitou služeb na vyžádání.



Podle výroční zprávy Ofcomu předstihl YouTube komerční televizi ITV a stal se druhou nejsledovanější mediální značkou ve Velké Británii, a to díky rostoucí loajalitě mladších diváků. Regulační orgán pro média zjistil, že v roce 2024 diváci strávili v průměru čtyři hodiny a 30 minut denně sledováním televize nebo jiného video materiálu, přičemž 56 % sledovacího času bylo věnováno lineárnímu televiznímu vysílání. Průměrná doba strávená sledováním televizního vysílání však oproti předchozímu roku poklesla o 4 %, protože všechny věkové skupiny s výjimkou osob ve věku 75 let a starších projevily zvýšený zájem o televizi na vyžádání.



Hlavní streamovací platformy pokračovaly v erozi tržního podílu tradičních vysílatelů, přičemž YouTube výrazně „vedla útok“ na získání pozornosti britských diváků. V průměru diváci strávili 39 minut denně sledováním YouTube, z toho 16 minut na chytrých televizích. K tomuto trendu významně přispěli mladší diváci, zejména ve věku 16 až 34 let, kteří strávili na YouTube v průměru 18 minut denně.



I starší demografická skupina vykazovala zvýšený zájem o YouTube. Podle Ofcomu diváci starší 55 let zdvojnásobili využívání této platformy na televizorech a denně sledovali 11 minut materiálu na YouTube. Ed Leighton, prozatímní ředitel skupiny Ofcom pro strategii, poznamenal: „Plánované televizní vysílání je pro mladší diváky stále cizí a YouTube je pro mnoho z nich první volbou, když vezmou do ruky dálkové ovládání. Vidíme však také známky toho, že se k této platformě jako součásti svého denního mediálního příjmu obracejí i starší dospělí.“



Rozšiřující se role YouTube jako vysílatele přitahuje pozornost mediálních regulátorů. V nedávné zprávě o budoucnosti veřejnoprávního vysílání úředníci vyzvaly platformu, aby více zdůrazňovala obsah veřejnoprávního vysílání, aby byla chráněna budoucnost veřejnoprávních vysílatelů ve Velké Británii. Ofcom navrhl, aby tradiční vysílací společnosti „naléhavě spolupracovaly“ s vedením YouTube, aby zajistily, že jejich obsah zůstane „výrazný a snadno vyhledatelný“ uprostřed obrovského množství obsahu, který je denně nahráván.



Ofcom také varoval veřejnoprávní vysílací společnosti, že jejich budoucnost je „ohrožena“, pokud nebudou produkovat více materiálu přizpůsobeného online platformám. Mezi nejsledovanější televizní pořady a filmy roku 2024 patřily „Gavin & Stacey“, „Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl“ a „Mr Bates vs The Post Office“ , což byl hraný film o obrovském skandálu britské pošty, která bezdůvodně zničila život stovkám vedoucích pošt, protože je neprávem obvinila, že kradou peníze, ve skutečnosti za finanční nesrovnalosti mohl špatný počítačový systém od firmy Fujitsu.





Ofcom navíc zaznamenal v loňském roce významné změny ve zvycích posluchačů, kdy více než devět z deseti dospělých týdně konzumovalo nějakou formu audio materiálu, zejména mezi mladším publikem.





Zdroj v angličtině ZDE

0