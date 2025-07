Co (zase) neodvysílala Česká televize

27. 7. 2025

Foto: "Toto není bojiště, i když tak může vypadat. Je to místo distribuce potravin v Gaze. Kulky zvedají písek jen pár metrů od lidí, zatímco muži čekají na jídlo"

Toto je nejlepší pravdivá zpráva, kterou BBC kdy o Izraeli odvysílala. Trvá 4 minuty, ale každá minuta je nesmírně důležitá.

Jeremy Bowen, BBC: Izraelci sem přicházejí, aby se podívali na válku, která se odehrává jen pár kilometrů odtud. Bylo zamlženo, takže nebylo dobře vidět. Vítr odnášel neustálý zvuk izraelského dělostřelectva. Od mé poslední návštěvy zde byly nainstalovány automaty, pokud někdo potřebuje občerstvení. Odtud to vypadá, jako by se člověk díval z jednoho světa do druhého, který není vzdálený, ale odlehlý a izolovaný.





(Pozn. red. Nyní i izraelská armáda přiznala, poté, co to zjistila americká tajná služba, že Hamás potraviny nekrade.) A také proto, že OSN a další organizace je nerozdělují tak, jak by měly. Existují v zásadě dvě vize toho, co se v tom světě děje. Izrael, podporovaný Spojenými státy, tvrdí, že v Gaze je dostatek potravin a pokud lidé trpí hladem, je to proto, že je Hamás krade.A také proto, že OSN a další organizace je nerozdělují tak, jak by měly.





Druhá verze, kterou podporují západní vlády, včetně Británie a Francie, a humanitární organizace s desítkami let zkušeností s působením ve válečných zónách, je, že izraelská omezení vstupu a pohybu potravin a dalších základních potřeb do Gazy způsobila humanitární katastrofu. To znamená, že lidé nyní nejen trpí hladem. Zranitelné děti umírají hlady.





Toto není bojiště, i když tak může vypadat. Je to místo distribuce potravin v Gaze. Kulky zvedají písek jen pár metrů od lidí, zatímco muži čekají na jídlo. Je to jedno ze čtyř míst provozovaných takzvanou Gazskou humanitární nadací, společným izraelsko-americkým projektem, který podle nich nahrazuje OSN a brání Hamásu v přístupu k potravinám.





Toto video zachycuje ozbrojené americké bezpečnostní síly nadace, jak otevírají palbu. Natočil ho americký voják, který se po odchodu z armády přihlásil k operaci v Gaze a pak odtamtud odešel, protože podle svých slov viděl, jak američtí kolegové a izraelská armáda zabíjejí civilisty. Tím vojákem je podplukovník Anthony Aguilar, člen speciálních jednotek a veterán amerických Zelených baretů. Je ve Washingtonu. Mluvil jsem s ním z místa nedaleko hranic Gazy.





„Byl jsem svědkem toho, jak izraelské obranné síly střílely do davu Palestinců. Viděl jsem, jak izraelské obranné síly vystřelily z hlavního děla tanku do davu lidí a zničily auto civilistů, kteří se jen snažili odjet z místa. Byl jsem svědkem toho, jak byly na dav lidí vypáleny minometné granáty, aby je udržely pod kontrolou."









„Můj profesionální názor na to, jak byla místa zřízena, bych popsal jako amatérský, nezkušený, nevycvičený. Neměli ponětí, jak provádět operace tohoto rozsahu. To by bylo moje nejmírnější hodnocení. Upřímně řečeno, řekl bych, že se jedná o zločince. Za celou svou kariéru jsem nikdy nebyl svědkem takové brutality a použití bezohledné a zbytečné síly proti civilnímu obyvatelstvu. Neozbrojenému, hladovějícímu obyvatelstvu. Nikdy jsem nic takového nezažil na žádném místě, kde jsem byl nasazen ve válce, až v Gaze, kde se toho dopustili izraelská armáda a američtí žoldáci.“





Na základě svých znalostí si myslíte, že jste byl svědkem válečných zločinů? Říkáte to velmi důrazně.





„Bezpochyby jsem byl svědkem válečných zločinů. Byl jsem svědkem válečných zločinů izraelských obranných sil, o tom není pochyb. Používání dělostřeleckých granátů, minometných granátů, střelba z tanků na neozbrojené civilisty. To je válečný zločin.“





Jako profesionální voják s velmi dlouhou kariérou, jaký byl váš profesionální názor na to, co se dělo?Lidé mohou dlouho odolávat hladu, ale nakonec jejich síly slábnou a počet úmrtí může exponenciálně stoupat, a to se zdá být právě teď v Gaze. Izrael trvá na tom, že jeho síly nemířily na civilisty. Nyní máme svědectví očitých svědků, které doplňují značné množství důkazů, že tak činily rutinně. Jeremy Bowen, BBC News, Jeruzalém.