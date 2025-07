Trump zrušil ochranu pro Afghánce, kteří pracovali pro americkou armádu. Deportuje je do Afghánistánu, přímo na smrt

24. 7. 2025

čas čtení < 1 minuta

Trump právě ZRUŠIL ochranu afghánským tlumočníkům, kteří bojovali po boku amerických vojáků a kterým byla SLÍBENA bezpečnost v Americe. Posílá je zpět k TALIBANU, kde je čeká okamžitá poprava. To je nepředstavitelně zlé.

🚨MAJOR BREAKING: Trump just CANCELED protections for Afghan interpreters who fought along side our troops and were PROMISED safety in America.



He’s sending them back to the TALIBAN for an immediate death sentence. This is unimaginably evil. 👇 https://t.co/r4L6wZT0Gx pic.twitter.com/sfBlIhQsLP