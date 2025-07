Channel 4 News: Izraelští vojáci si hrají: Střílejí vyhladovělé Palestince hromadně jeden den do hlavy, druhý den do prsou, třetí den do genitálií

19. 7. 2025

Moderátorka, Channel 4 News, sobota 19. července 2025: V blízkosti míst distribuce humanitární pomoci v jižní části Gazy bylo v sobotu zabito více než 30 lidí poté, co izraelské jednotky zahájily palbu. Desítky dalších byly zraněny, když se pokoušely získat jídlo. Izraelské obranné síly uvedly, že jejich vojáci nejprve vystřelili varovné výstřely, ale lidé se k nim i nadále přibližovali. Náš zahraniční korespondent Secunder Kermani je nyní pro nás v Izraeli.



Reportér: Jsem na náměstí rukojmích, Hostage Square v Tel Avivu, kde se již mnoho měsíců koná týdenní shromáždění na podporu rukojmích a jejich rodin. Je zcela jasné, že drtivá většina Izraelců si přeje ukončení tohoto konfliktu výměnou za návrat rukojmích. Místo toho však válka pokračuje. Stejně jako tyto strašné vraždy Palestinců, kteří hledají pomoc v humanitárních centrech Gazy.









Z toho, co víme od přeživších tohoto posledního incidentu, se v jižní Gaze shromáždil dav lidí, kteří doufali, že dostanou pomoc. Samozřejmě téměř každý, s kým v Gaze mluvíte, hovoří o intenzivním hladu a hladovění, kterému čelí. Místo jídla však podle nich dostali izraelské kulky.









„Toto není místo pro pomoc, je to past. Smrtící past. Může být zabit kdokoli. Můj bratranec byl nevinný. Šel si pro jídlo. Chtěl jen žít. Všichni chceme žít jako všichni ostatní.“





Izraelská armáda tvrdí, že vystřelila varovné výstřely na dav, který se k nim blížil, a že incident je nyní vyšetřován. To je standardní tvrzení, které opakují při každé příležitosti.









Za necelé dva měsíce bylo při těchto incidentech v okolí center GHF zabito asi 700 Palestinců. V tomto případě nebylo centrum pro distribuci pomoci ani otevřené, ale kolem center vždy panuje zmatek, protože jsou jen čtyři a v podstatě obsluhují celou populaci Gazy. Podle jednoho odhadu se lidé dozvídají o otevření centra jen asi 15 minut předem, krátce poté dojdou zásoby jídla a centra se znovu zavírají, takže je jasné, proč se lidé snaží dorazit co nejdříve. Mezitím pokračují jednání o příměří a mnoho lidí na obou stranách konfliktu doufá a modlí se, aby přinesla nějaký výsledek.

Moderátorka: To byl Secunder Kermani v Tel Avivu. Nick Maynard je britský chirurg, který v současné době pracuje v Gaze v Násirově nemocnici v Khan Unis. Zeptala jsem se ho, co nám může říct o střelbě poblíž míst distribuce pomoci dnes ráno.









Dr Nick Maynard: Máme tu mnoho zraněných, převážně mladých chlapců, někteří ve věku jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct let, kteří byli postřeleni v místech distribuce potravin. Stejné příběhy slyším od všech pacientů, které jsem ošetřil a operoval, od jejich rodin a také od svých kolegů lékařů a zdravotních sester v Gaze, kteří byli v těchto místech distribuce potravin, když tam také sháněli jídlo. Všichni vyprávějí stejný příběh.





Střílejí na ně izraelští vojáci nebo kvadrokoptéry, což jsou dálkově ovládané drony, a jsou zasaženi do různých částí těla, přičemž v některých dnech se zdá, že se zranění soustřeďují na určité části těla. Jednoho dne přivezli pacienta se střelnou ránou v břiše. Jindy přivezli pacienty se střelnými ranami v hlavě nebo krku. Minulou sobotu jsme měli čtyři mladé teenagery, kteří všichni přišli ve stejnou dobu se střelnými zraněními ve varlatech. Je to tedy velmi jasný vzorec, jako by se hrála hra, že dneska to bude hlava, zítra břicho.





A tato zranění jsou devastující. Nedávno mi na operačním stole zemřel dvanáctiletý chlapec, kterého izraelský voják střelil v místě rozdávání jídla a kulka mu prošla aortou. Taková strašná zranění, jaká bych si nikdy nedokázal představit, kdybych to neviděl na vlastní oči.





Moderátorka: Humanitární nadace v Gaze tvrdí, že zprávy o úmrtích v blízkosti jejich humanitárních center jsou nepravdivé, a obviňuje média, že slouží jako mluvčí Hamásu. Co si o tom myslíte?





Dr Nick Maynard: No, nevěřím jim ani slovo. To, co tady vidím, co všichni vidíme, a co mi říkají oběti a všechny jejich rodiny bez výjimky, je, že tito mladí teenageři jsou střílenii izraelskými vojáky nebo drony na distribučních místech potravin. Myslím si tedy, že důkazy, které vidím a slyším od svých blízkých kolegů, jsou přesvědčivé a nepochybuji o tom, že se to děje, a shlukování určitých druhů zranění, které jsem popsal, není náhoda.









Dr Nick Maynard: Ano, je to strašné. Podvýživa. Jsem v Gaze potřetí. Upozorňoval jsem na to při svých předchozích dvou cestách, ale teď je to mnohem horší. Viděl jsem to u mnoha dospělých pacientů, které jsem operoval. Přicházejí podvyživení. Jejich tkáně se tedy hojí velmi špatně. Je vážně narušena a operujeme někdy velmi těžká zranění, která by však při správné léčbě měla velmi vysokou šanci na přežití, kdyby pacienti nebyli podvyživení. A samozřejmě nemáme v nemocnicích na pediatrické jednotce intenzivní péče žádné výživové doplňky, nedostatek jídla je kritický na novorozenecké jednotce, kde v posledních týdnech zemřely čtyři předčasně narozené děti čistě kvůli podvýživě. Jejich matky byly příliš podvyživené, aby je mohly kojit. A nebylo jim možné dát umělou výživu, která je jim odepírána, a nedostávají žádnou umělou výživu. Někteří moji američtí kolegové lékaři přivezli umělou výživu do Gazy, ale byla zabavena na hranicích. Podvýživa, kterou vidím, je strašná a děti i dospělí na ni umírají.

Řekl jste, že jste od svého příjezdu také zaznamenal podvýživu. Můžete nám říct, jak je to závažné a jak špatná je situace?