Pozoruhodné, jak tyto děsivé zprávy, jichž je plný celý svět, česká média ignorují

Když to nebylo v České televizi, tak se to neděje, že?

Neuvěřitelný kontrast. Blazeované, samolibé zprávy České televize na Twitteru o ničem - ujišťování, že se nic neděje - v kontrastu vlny šokujících zpráv z Gazy. Viz příklady, níže. Že si to necháváte líbit!

Palestinské ministerstvo zdravotnictví – Gaza: „Bezprecedentní počet hladovějících občanů všech věkových kategorií přichází na pohotovost v stavu těžké vyčerpanosti a únavy. Varujeme, že stovky lidí, jejichž těla jsou vyčerpaná, jsou v bezprostředním ohrožení smrti hladem, protože překročili hranici svých fyzických sil.“

Palestinian Ministry of Health – Gaza: “Unprecedented numbers of starving citizens of all ages are reaching emergency departments in a state of severe exhaustion and fatigue. We warn that hundreds whose bodies have wasted away are at imminent risk of death due to hunger, having… pic.twitter.com/RCbt4yUlSQ

V Gaze zemřelo hlady palestinské dítě, zatímco Izrael pokračuje v blokádě dodávek humanitární pomoci a střílí na lidi, kteří jsou nuceni hledat jídlo na kontroverzních místech poskytujících pomoc, podporovaných USA a popisovaných jako „smrtící pasti“.

A Palestinian baby has died of starvation in Gaza as Israel maintains its blockade on aid supplies and fires on people forced to seek food at controversial US-backed aid sites described as “death traps” https://t.co/J5a82gVhlw pic.twitter.com/FpoaDtjX6b

"Her mum was crying as she was touching her body and saying, I'm sorry I could not feed you, I could not have any other option than to see you die in front of my eyes" @Hind_Gaza reports the words of a mum whose new born baby starved to death. Israel did this. pic.twitter.com/UdJbiVzdy4