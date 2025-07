„Katastrofa pro nás všechny“: Američtí vědci popisují dopady Trumpových škrtů

21. 7. 2025

čas čtení 9 minut



Trumpův útok na vědu – zejména na klimatologii – vede k bezprecedentním škrtům ve financování a propouštění zaměstnanců



„Naše schopnost reagovat na klimatické změny, největší existenční hrozbu, které lidstvo čelí, je zcela ztracena,“ uvedla Sally Johnsonová, vědkyně zabývající se Zemí, která posledních dvacet let pomáhá shromažďovat, ukládat a distribuovat data v NASA (v Národním úřadu pro letectví a kosmonautiku) a NOAA (v Národním úřadu pro oceány a atmosféru).



Útok Donalda Trumpa na vědu – zejména na klimatologii – vedl k bezprecedentním škrtům v financování a propouštění zaměstnanců ve federálně financovaných agenturách a programech, což ohrožuje výzkum nejnaléhavějších problémů, kterým čelí Američané a lidstvo obecně. Na pokraji ztráty je také celá generace vědeckých talentů, přičemž bezprecedentní politické zasahování do dříve na důkazech založených agentur ohrožuje budoucnost amerického průmyslu a hospodářský růst. „Naše schopnost reagovat na klimatické změny, největší existenční hrozbu, které lidstvo čelí, je zcela ztracena,“ uvedla Sally Johnsonová, vědkyně zabývající se Zemí, která posledních dvacet let pomáhá shromažďovat, ukládat a distribuovat data v NASA (v Národním úřadu pro letectví a kosmonautiku) a NOAA (v Národním úřadu pro oceány a atmosféru).Útok Donalda Trumpa na vědu – zejména na klimatologii – vedl k bezprecedentním škrtům v financování a propouštění zaměstnanců ve federálně financovaných agenturách a programech, což ohrožuje výzkum nejnaléhavějších problémů, kterým čelí Američané a lidstvo obecně. Na pokraji ztráty je také celá generace vědeckých talentů, přičemž bezprecedentní politické zasahování do dříve na důkazech založených agentur ohrožuje budoucnost amerického průmyslu a hospodářský růst.





Mnozí vědci uvedli, že již došlo ke krácení financování nebo ukončení programů, zatímco jiní se obávají, že škrty jsou nevyhnutelné, a začínají hledat alternativní práci – buď v zahraničí, nebo mimo vědu. Dosavadní škrty vedly k 60% redukci týmu Johnsonové a roste obava o budoucnost třiceti let klimatických dat a odborných znalostí, zatímco komunity po celé zemi jsou sužovány stále ničivějšími extrémními povětrnostními jevy.



„Nebudeme si moci dovolit pokračovat v poskytování bezplatných a kvalitních nástrojů a služeb, díky nimž jsou naše datová úložiště prohledávatelná, použitelná a přístupná. Možná si nebudeme moci dovolit ani uchovávat všechna data... To bude znamenat horší předpovědi a méně efektivní pátrací a záchranné akce, což povede ke zbytečným a preventivním ztrátám na životech,“ uvedla Johnsonová (nejedná se o její skutečné jméno).



Trumpův zákon One Big Beautiful Bill Act (Obbba) požaduje 56% snížení současného rozpočtu Národní vědecké nadace (NSF) ve výši 9 miliard dolarů, jakož i 73% snížení počtu zaměstnanců a stipendií – nejvíce zasaženi budou postgraduální studenti.



NSF je předním federálním investorem do základního výzkumu a inženýrství a podle Grant Watch, neziskové organizace sledující federálně financované výzkumné granty za Trumpovy administrativy, bylo zrušeno více než 1 650 grantů. Na Trumpův příkaz jsou nejvíce zasaženy studie zaměřené na řešení nerovného dopadu klimatické krize a dalších environmentálních rizik, stejně jako všechny projekty, které jsou vnímány jako související s diverzitou, rovností nebo inkluzí (DEI).



Antropoložka, která zkoumá dopady povodní a cyklónů na veřejné zdraví a zásobování potravinami na Madagaskaru, který patří mezi země nejvíce ohrožené klimatickou krizí, ale k této katastrofě prakticky nijak nepřispěl, opouští Johns Hopkins University a odchází na Oxfordskou univerzitu poté, co jí bylo ohroženo financování zbytku jejího stipendia.



„Jsem zdrcená, že opouštím rodinu, přátele a studenty, které v USA vedu, ale zdálo se mi to jako jediný způsob, jak pokračovat v práci, které se věnuji více než 10 let. Pracuji na zlepšení zmírňování dopadů klimatických změn a adaptaci na ně v jedné africké zemi. Po zvolení Trumpa bylo jasné, jak to bude. Nemám šanci napsat žádost o grant, která by byla pro tuto vládu přijatelná.“



Zkušený výzkumník v oblasti infekčních nemocí z Ohio State University byl nucen opustit klinické testování nového léku na hypoxemické respirační selhání u pacientů s covidem poté, co Národní institut zdraví (NIH) v polovině studie zastavil financování.



Tímto rozhodnutím se ušetří 500 000 dolarů, ale na studii, od které si vědci slibovali nové možnosti léčby pro asi milion lidí hospitalizovaných každý rok s respiračním selháním v důsledku chřipky, covidu a jiných infekcí, již bylo vydáno 1,5 milionu dolarů. Studie by se musela opakovat od začátku, aby mohla být schválena FDA.



„Je to katastrofa pro nás všechny. Jsme všichni deprimovaní a žijeme na ostří nože, protože víme, že každým dnem můžeme přijít o zbytek grantů. Tito lidé nás opravdu nenávidí, přitom jsme se jen snažili zlepšit zdraví lidí. Blíží se pandemie chřipky, to, co se děje u skotu, je opravdu děsivé, a my máme jen kyslík a naději pro lidi,“ řekl vědec z Ohia.



90 a 95 % jejich laboratorní práce je financováno z NIH. Dosud bylo NIH zrušeno nebo zmrazeno více než 3 500 grantů. Trumpův rozpočet navrhuje snížení financování NIH o více než 40 %.



Většina vědců, kteří se ozvali, popsala pocity úzkosti a skleslosti – ohledně své vlastní práce, pokud škrty budou pokračovat, ale také ohledně zdánlivě nevyhnutelné ztráty talentů a znalostí, která by mohla narušit pozici USA jako světového lídra ve vědeckém úsilí a mít dopady na dlouhá léta.



Únik mozků je reálný. Australská akademie věd vede snahy země o aktivní nábor špičkových vědců z USA a vytváří nový globální program pro talenty, který zahrnuje financování výzkumu, přístup k australské výzkumné infrastruktuře, zrychlené vízum a balíček pro přestěhování. V prvních třech měsících programu se přihlásilo nejméně 75 vědců.



Trumpova administrativa bez důkazů obvinila univerzity z propagace levicového radikálního myšlení a výzkumu, ale federální fondy financují vzdělávání vědců, kteří poté nastupují do ropného a plynárenského průmyslu, těžebního průmyslu, chemického průmyslu, velkých technologických firem a dalších odvětví.



Několik respondentů uvedlo, že dopady Trumpových škrtů a cel začíná pociťovat i soukromý sektor. Wessel van den Bergh, materiálový vědec s doktorátem, pracoval na technologii skladování baterií pro čínskou společnost zabývající se obnovitelnou energií v Massachusetts. Na začátku června byl propuštěn v důsledku Trumpova celního chaosu a útoků na vědu a obnovitelné zdroje energie a nyní se snaží najít práci.



„Když jsem začal studovat doktorát, byla Amerika na špičce v oblasti baterií a skladování energie, ale díky clům, škrtům ve financování a agresivnímu přístupu k zeleným alternativám to už neplatí. USA spíše předaly své těžce vydobyté znalosti jiným zemím, jako je Korea, Japonsko a Čína,“ řekl Van den Bergh.



Trump podporuje rozšiřování fosilních paliv a od ropného, plynárenského a uhelného průmyslu obdržel miliony dolarů na volební kampaň, zatímco jeho rozpočtový zákon zrušil pobídky pro solární a větrnou energii.



„Je to zdrcující, už nevidím jasnou cestu vpřed. Nemám pocit, že tato země vědu oceňuje. Je opravdu srdcervoucí budovat si povolání v oboru, který by mohl skutečně prospět světu, a pak být zničen kvůli imaginárním politickým vítězstvím... zejména v době, kdy jsou tyto technologie jedinou cestou ven z klimatické krize,“ řekl Van den Bergh.



Samostatně se po nedávném vyšetřování chaosu v NSF ozvala Laboratoř jaderné fyziky (NPL) na Univerzitě v Illinois. NPL je již téměř 100 let v čele špičkové vědy v oblasti vývoje léků, léčby rakoviny, PET skenů a dalších lékařských diagnostik a testování polovodičů, přičemž jeho vědci hrají klíčovou roli ve světově renomovaných institucích, jako jsou Cern a Los Alamos. Je to významné centrum pro výchovu a školení budoucích talentů a za posledních 20 let zde získalo doktorát nejméně 50 studentů.



Právě zde Rosalind Yalowová v roce 1945 získala doktorát z jaderné fyziky a poté vynalezla radioimunoanalýzu – techniku detekce nepatrných množství hormonů, virů a léků v krvi, která revolučním způsobem změnila lékařské testování například u cukrovky. Yalowová byla v roce 1977 oceněna Nobelovou cenou jako teprve druhá žena v historii.



Laboratoř byla nedávno informována, že NSF sníží finanční podporu pro postgraduální studenty z 15 milionů dolarů na čtyři roky na 1 milion dolarů na jeden rok.



„Naše skupina jaderné fyziky v Illinois vlastně existuje již od založení NSF v roce 1950 a máme dlouhou tradici v produkci vědců a urychlovačových technologií, které měly dopad na obrovské množství lidí,“ řekla Anne M Sickles, profesorka jaderné fyziky.



„Pokud omezíte financování lidem, kteří právě teď dělají svou práci, nevíte, jaké inovace by za 10, 15 nebo 32 let přinesli, jako například Rosalind Yalow. Nevíme, o co přicházíme.“





NFS se k věci odmítlo vyjádřit, úřad pro správu a rozpočet a NIH nereagovaly.





Zdroj v angličtině ZDE

