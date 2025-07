Channel 4 News: Izrael vybombardoval katolický kostel, ve čtvrtek Izraelci zabili nejméně 27 Palestinců

18. 7. 2025

čas čtení 2 minuty

Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 17. července 2025, 19 hodin: Papež vyjádřil hluboký zármutek nad smrtí tří lidí, kteří se ukrývali v jediném katolickém kostele v Gaze a byli zabiti zřejmě izraelskou tankovou palbou. Izrael uvedl, že incident vyšetřuje, a varujeme, že reportáž Jonathana Rugmana obsahuje některé záběry, které mohou být pro diváky znepokojující:





Reportér: Kostel Svaté rodiny v Gaze byl útočištěm pro křesťany i muslimy, ale dnes ráno byl zasažen něčím, co několik očitých svědků popsalo jako palbu izraelských tanků. Tři lidé byli zabiti a několik dalších zraněno, včetně ženy, která utrpěla zranění od střepin na hlavě.





„Všichni tady byli vysídlení a nevinní, nevinní lidé, kteří hledali útočiště v kostele. Moje matka seděla po ranní modlitbě pod přístřeškem. Najednou začala palba. Na lidi začaly padat kameny a střepiny.“





To vše se odehrálo v jediném katolickém kostele v Gaze a odsoudil to i sám papež. Ve svém prohlášení papež Lev řekl, že je hluboce zarmoucen tím, co nazval vojenským útokem, a znovu vyzval k okamžitému příměří.





Byl to jeho předchůdce, papež František, který téměř každý večer volal do tohoto kostela, aby se dozvěděl novinky o 600 lidech, kteří se tam ukrývali. Mezi dnešními zraněnými byl i jeho přítel, otec Gabriel Romanelli, který však neutrpěl vážná zranění.





Izraelská vláda uvedla, že lituje zranění civilistů a že se nezaměřovala na náboženské objekty, a dodala, že bude zveřejněno vyšetřování. Italská premiérka Georgia Maloneyová však uvedla, že je nepřijatelné, aby Izrael měsíce útočil na civilisty.









Dnes večer se konaly pohřby těchto zabitých palestinských křesťanů. Obřad se konal v řecké pravoslavné církvi, a to v den, kdy bylo hlášeno, že izraelské síly zabily v pásmu Gazy nejméně 27 Palestinců.

„Sayed Salaman byl tu sám a nyní je mrtvý. Všichni jeho příbuzní jsou v zahraničí. Uchýlil se do kostela, aby byl v bezpečí. Moje teta Samaya, starší žena, tu seděla v bezpečí, dokud ji nezabil granát.“