Zrodil se konsenzus, že v Gaze probíhá genocida

17. 7. 2025

List New York Times zveřejnil komentář odborníka na genocidu, který se dlouho bránil pravdě o tom, co Izrael provádí v Gaze, ale že již nemůže nadále popírat to, co je naprosto zřejmé. Je to přiznání, které mohlo pocházet i od samotných Timesů. V článku s názvem „Jsem odborník na genocidu. Poznám ji, když ji vidím“ profesor Brownovy univerzity zabývající se holocaustem a genocidou Omer Bartov tvrdí, že „Izrael se doslova snaží vyhladit palestinskou existenci v Gaze“, a odsuzuje své kolegy, odborníky na holocaust, za to, že neuznávají realitu,