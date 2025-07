Nový film Superman kritizuje Izrael?

Foto: protest Palestincl a protest ve filmu Superman

Někteří označují tento film o superhrdinovi za nejotevřeněji politický studiový trhák posledních let, který odkazuje na izraelskou válku v Gaze a imigrační politiku USA.

Zpočátku jsem si při sledování filmu Superman říkal: „To přece nemůže být o Palestině“, až se ukázalo, že napadená země je spojencem USA, který od Lexe Luthora dostává zbraně v hodnotě miliard dolarů, a konec připomíná protesty na hranicích Gazy v roce 2018.



Jděte se na ten film podívat. Je opravdu skvělý.

At first during Superman I was like “this can’t be about Palestine” until it was revealed the invading country is a US ally receiving billions in weapons sales from Lex Luthor and the ending resembles the 2018 Gaza border protests



Go see this movie. It is SO good 🙂‍↕️ pic.twitter.com/UsBP01qRg0