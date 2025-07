Zvětšovací zrcátko: Musk tweetuje obrovský penis...

15. 7. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty

Tesla rozšířila oblast své zkušební služby Robotaxi v texaském Austinu – a udělala to tak, že mapa nově pokrytého území nápadně připomíná penis. Nejde o nehodu. Jde o čin, který sice může působit jako nevinná legrace, ale ve skutečnosti poukazuje na mnohem vážnější problém: Tesla svůj vývoj autonomních vozidel nebere vážně.



Řekněme to bez obalu: Robotaxi od Tesly je jen okázalá demonstrace, pečlivě naaranžované divadlo určené k uklidnění investorů a udržení při životě skomírajícího příběhu o technologické dominanci. Služba v Austinu je přístupná jen na pozvání, pokrývá omezené území a — co je nejzásadnější — stále vyžaduje přítomnost zaměstnance Tesly na místě spolujezdce s prstem na nouzovém vypínači. To není autonomie. To je jen fraška. A když fraška začne kreslit genitálie na městské mapy, přestáváme mluvit o Silicon Valley a začínáme se bavit o miliardovém bratrstvu s TikTok mentalitou.



Pro srovnání: Waymo už nyní poskytuje plně autonomní jízdy ve vícero amerických městech, včetně Austinu, kde tiše a efektivně poskytuje skutečnou službu skutečným lidem. Bez dohledu. Bez operátora na palubě. Bez pubertálních vtípků. Jen roboti, kteří dělají to, co Tesla slibuje už téměř deset let — a stále neplní.



Elon Musk léta prodává iluzi, že každý vůz Tesla vyrobený od roku 2016 je připravený stát se robotaxi, jen čeká na aktualizaci softwaru. A přesto jsme v roce 2025 a Tesly stále potřebují lidský dohled — zatímco Musk si dělá srandu z čísel jako “420” a nastavuje cenu za jízdu na $4,20, jako by vedl meme stránku, ne automobilku.



Tohle není disruptivní inovace. To je selhání přestrojené za progres.



Co je ale ještě závažnější, je skutečnost, že tahle show odvádí pozornost od reálných důsledků. Zákazníci zaplatili tisíce dolarů — často přes $10,000 — za balíček „Full Self-Driving“, který je dodnes v beta verzi a neustále se “už brzy” posouvá do budoucnosti. Tito zákazníci nejsou miliardáři, kteří si užívají Muskovy vtipy. Jsou to běžní lidé, kteří uvěřili slibu – a byli podvedeni.



A nezapomínejme na bezpečnost. Tesla svým marketingem neustále rozostřuje hranici mezi tím, co její auta skutečně jsou, a co jednou možná budou. To je nebezpečné, když vám po silnicích jezdí několik tun těžké stroje rychlostí 100 km/h na základě softwaru, který stále vyžaduje lidský dohled.



Mezitím Musk tvrdí, že Tesla je lídrem v autonomním řízení a nemá žádnou konkurenci. To je výrok, kterému by se dalo zasmát — kdyby to nebylo tak děsivé. Waymo, Cruise, Apollo Go od Baidu – dokonce i Zoox od Amazonu – udělali daleko větší a viditelnější pokrok. Tesla? Ta kreslí penis na mapu.

