Fico žádá od EU kompenzaci za to, že odmítne blokovat protiruské sankce

14. 7. 2025

Bratislava opět zablokuje nový, 18. balík sankcí proti Moskvě, pokud Evropská komise neposkytne záruky kompenzace za případné škody zemi v důsledku plánovaného odmítnutí dovozu ruského plynu. Slovenský premiér Robert Fico to řekl po setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem, s nímž označil jednání za "extrémně obtížná". Bratislava opět zablokuje nový, 18. balík sankcí proti Moskvě, pokud Evropská komise neposkytne záruky kompenzace za případné škody zemi v důsledku plánovaného odmítnutí dovozu ruského plynu. Slovenský premiér Robert Fico to řekl po setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem, s nímž označil jednání za "extrémně obtížná".

"Chceme tuto otázku vyřešit do úterý, protože napětí na všech stranách roste," řekl Fico novinářům v Bratislavě s odkazem na nadcházející schůzku ministrů zahraničí EU, na které by členské státy mohly hlasovat o novém balíčku sankcí. Odmítnutí dodávek ruského plynu podle něj povede ke zvýšení cen energií a poškodí konkurenceschopnost Slovenska.

Premiér vyzval EU, aby připravila opatření ke snížení vysokých tranzitních nákladů, poskytla finanční podporu domácnostem a průmyslu v případě rostoucích cen energií a poskytla právní záruky pro případ, že by Slovensko čelilo právním nárokům na 16 miliard eur od Gazpromu kvůli možnému porušení smlouvy. Dlouhodobá smlouva Bratislavy s touto společností by měla platit do roku 2034.

Slovensko od června blokuje přijetí nejnovějšího balíku sankcí EU proti Rusku. Jedná se zejména o úplné zastavení dovozu ruského plynu do EU od roku 2028. Slovensko je jednou z mála zemí v unii, která stále nakupuje ruský plyn přímo. Vede po jižní trase přes TurkStream a Maďarsko a zajišťuje až polovinu dovozu plynu do země.

Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár předtím uvedl, že Slovensko potřebuje záruky energetické bezpečnosti a 20 miliard eur jako kompenzaci za případné právní náklady, pokud bude schválen 18. balík sankcí.

