Jak jsem potkal programátory

11. 7. 2025 / Petr Haraším

čas čtení 7 minut

Včera takhle z rána, postihla mě rána. Na sociální síti X jsem uslyšel příspěvek velice hloupého uživatele obzvlášť pravicového nadání. Cituji. Plus mínus, a tak nějak, neboť si přesně nepamatuji. „Levičáci nenávidí AI, poněvadž jim sebere práci.“





No, práci: jak známo, levičáci nepracují od nepaměti. Pravičáci jsou naopak připraveni. Vždy připraveni, Nebo něco podobně stupidního.





Opáčil jsem tudíž, jelikož jsem chrabrý zastánce napadených, osočených a urážených, že tak to „kurva“ ani omylem. Viděl jsem před slepýma očima ony články. Do roka a do dne, vás vyzývám na boží ordál. Lékaři, učitelé, právníci, informatici, umělci (neb u nás jsou převážně pravicově smýšlející, opačný druh je zakázán zákonem volného trhu) a také programátoři jsou ohroženi nástupem AI. Velmi moc, hodně a přespříliš. A…