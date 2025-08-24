Stále nevíme, co je obrana, i když je to slovně naprostá priorita
24. 8. 2025 / Boris Cvek
Po letní přestávce se vrátily na obrazovku České televize Otázky V. Moravce. Vracím se tedy i já ke svým komentářům k první hodině tohoto pořadu. Ta byla dnes rozdělena v zásadě na dvě části: první půlhodina se věnovala Blažkově kauze, druhá vztahům mezi politickými formacemi a státnímu rozpočtu.
Ve studiu byli kromě moderátora tři známé tváře: pánové Benda (ODS), Michálek (piráti), Juchelka (ANO) – a pro mě neznámý pan Cogan (STAN), kterému jsem moc nerozuměl ani po stránce artikulace, ani obsahu (zrovna STAN bych chtěl volit).
Pokud jde o Blažkovu kauzu, hodně se samozřejmě mluvilo o tom, že rozhodnout musí vyšetřování policie, o nutnosti se nějak vyrovnat s tím, že asi polovina drogovým dealerem státu darovaných bitcoinů je už prodána (podle mě podvedeným) investorům, kterým by se to mělo vrátit atd. Nejlépe nakonec podle mě mluvil Benda, který zmínil, že o případné neplatnosti darovací smlouvy a vracení peněz musí rozhodnout soud. Řešení kauzy je v nedohlednu. Juchelka zase sdělil, že ANO má dávno ve všem jasno, tedy stát se pokusil vyprat špinavé peníze. To Benda odmítl, že je vůbec možné. Nikdo, ani Michálek, nezmínil, že problém je především v tom, že stát přijal podezřelé peníze od drogového dealera, což je dávno nad slunce jasné.
Pokud jde o předvolební politiku, debatovalo se o tom, jak piráti vidí sliby koalice Spolu a hnutí STAN, že nepůjdou s Babišem. Podle Michálka to prý piráti berou vážně, je to prý skutečná práce, nikoli jen gesto na úrovni setkání kamarádů na pivu. Vztahy mezi piráty a vládními stranami prý zase až tak přátelské nejsou. Moderátor tlačil na Bendu, zda ODS půjde s ANO, pokud nebude Fiala předsedou, ale Benda to odmítal, jak jen mohl.
Mnohem zajímavější mi přišla debata o státním rozpočtu na příští rok. To je téma úplně zásadní pro všechny aspekty života celé země. Budou vůbec nějaké dotace? Podle moderátora nebudou žádné národní dotace. Nevíme. Benda tvrdil, že to je tajné právě proto, aby se nevedly takové debaty, kdo získal, kdo ztratil atd.
Benda plamenně hájil výdaje na obranu, prý je to ta nejvyšší priorita. Otázka je, zda považuje zemi, kterou by ovládl rozvrat a fašismus, za obranyschopnou. Zdálo se mi, že to mu zdaleka nevadí tolik jako nedostatek výdajů na zbraně. Dluh mu zase až tak moc nevadí, prý plníme dokonce i kritéria pro přijetí eura. Michálek upozornil, že výdaje na obranu jsou v pořádku, ale mělo by to být podle něj průhledné a vojenská policie by neměla podléhat ministryni, aby prý vyšetřila aspoň jeden skandál. Juchelka se zastával výdajů na sociální služby a sport, ačkoli sám opakoval, že neví, jak ten rozpočet bude vypadat a jak se k němu postaví nová Sněmovna.
Michálek zdůrazňoval, že je třeba šetřit na úřednících na ministerstvech – prý nejvíce ušetřil exministr Bartoš – a že je třeba stavět nové byty a zvýšit snížit odpočty na daních. Ve všech volbách v posledních čtyřech letech jsem volil piráty, ale nad tímhle se mi opravdu dělá nevolno. No, je to lepší volba než ANO nebo Spolu. Pořád tomu věřím. Ve smyslu, že jim nejde tolik o poškození této země, že ji poškozují jen jaksi nechtěně.
Výmluvná se mi zdála reakce Juchelky na obvinění ze strany moderátora, že ANO má blízko k SPD: prý třeba ve snížení daní při rušení superhrubé mzdy – u toho byla ovšem i ODS. Juchelka byl v mnohem větší tísni, když jej moderátor konfrontoval s prohlášením šéfa Stačilo k srpnu 1968. Zmohl se na to, že jemu se to nelíbí, jemu osobně, ale ANO je jiná věc – a karty rozdávají voliči. Voliči, ze kterých by Benda udělal demokraty asi nákupem zbraní.
To už jsme ale v druhé hodině pořadu, která byla ve své většině věnována dalším hostům, tématem bylo co… hádejte? Cena potravin. Pořád dokola. A prý se bude zdražovat dále. Ministr Výborný konstatoval, že jsou u nás potraviny o něco levnější než u západních sousedů (kde mají trojnásobné mzdy).
