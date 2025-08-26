Případ Petr Fiala a Jan Lipavský. O podezřelém jednání činitelů českého soudnictví
26. 8. 2025
Podání a závažné informace ve věci dvojího justičního metru v případě kauzy učitelky Martiny Bednářové a kauz profesora Petra Fialy a Jana Lipavského
(včetně příloh dokumentujících podezřelou argumentaci a jednání státních zastupitelství ve prospěch občana Fialy a nečinnost ministryně spravedlnosti)
Dne 25. srpna 2025 byl Městskému soudu v Praze prostřednictvím datové schránky podán podnět a informace na základě zjištěných faktů a postupů o závažném podezření, že česká policie a justice v případě kauzy učitelky Martiny Bednářové a v kauze profesora Petra Fialy a jím řízeného Jana Lipavského uplatňuje neústavní diskriminační přístup a mimořádnou tvrdost vůči řadovým občanům a přitom podjatě nadržuje vysoce postaveným osobám, kdy učitelka Bednářová je justicí stíhána za své občanské názory na konkrétní válku na Ukrajině a okupaci a za výroky a informace vyřčené v prostředí bez většího dosahu a účinku, zatímco justice toleruje a státní zastupitelství podezřele obhajují vysoce postaveného popírače válečných zločinů a zločinů proti lidskosti státu Izrael a jeho okupační armády profesora Petra Fialu, který k aktivní podpoře okupační mocnosti Státu Izrael a k podpoře okupace a pachatelů podezřelých a stíhaných pro válečné zločiny a zločiny proti lidskosti i Mezinárodním trestním soudem beztrestně zneužívá zastávané veřejné funkce předsedy vlády a veřejnoprávní média masového dosahu a sociální sítě. Ve věci možného nadržování, podjatosti a porušování zákonnosti ze strany státních zastupitelství odmítla sdělením ze dne 30. 7. 2025 ministryně spravedlnosti Eva Decroix jednat a věcí se zabývat.
Zprávu zpracoval Radomír Silber, Ph.D.
Zdroje:
