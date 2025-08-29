Channel 4 News: Absolutní rozklad mezinárodního právního řádu
29. 8. 2025
Moderátor z Washingtonu, Channel 4 News, čtvrtek 28. srpna 2025, 19 hodin: Zdá se tedy, že snahy Donalda Trumpa zajistit si Nobelovu cenu míru, navzdory veškeré dobré vůli, neprobíhají zrovna nejlépe. Ukrajina je jednou z těch zemí, které se zjevně nepřiblížily míru, navzdory jeho nabídkám prezidentu Putinovi. A včera večer obrátil svou pozornost zpět na pásmo Gazy, kde uspořádal rozhovory o tom, co se stane po válce, i když Izrael zintenzivňuje své operace v Gaze. Ofenzíva bude mít podle varování generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese z dnešního dne devastující následky. Zároveň Guterres odsoudil dvojitý útok Izraele na Násirovu nemocnici, ke kterému došlo tento týden. Náš hlavní korespondent Secunder Kermani je v Tel Avivu. Secundere.
Reportér: Matte, v Gaze byl další smrtící den, jako každý den v Gaze. Mezi těmi, kteří byli zabiti izraelskými silami, bylo více než tucet Palestinců hledajících pomoc. Řada dalších údajně zemřela v důsledku hladovění. Šéf Světového potravinového programu uvedl, že do Gazy nyní přichází více pomoci, ale stále to zdaleka nestačí.
Izraelská armáda před plánovanou invazí a operací s cílem převzít kontrolu nad městem Gaza uvedla, že zvyšuje dodávky pomoci a stanů do Gazy. Úředníci zde však stále opakují tvrzení, že v Gaze není hladomor, a to navzdory závěrům globálního sdružení předních světových odborníků.
Generální tajemník OSN dnes popsal úroveň smrti a ničení v Gaze jako bezprecedentní v nedávné době. A jak jste řekl, také se vrátil k útoku na nemocnici v jižní Gaze na začátku tohoto týdne, při kterém bylo zabito pět novinářů, a popsal jej jako součást nekonečného seznamu hrůz.
Je však velmi výmluvné, že když včera hovořila americká zástupkyně v OSN, přijala izraelskou verzi tohoto incidentu a řekla, že šlo o útok na kameru Hamásu, při kterém bylo zabito 6 členů Hamásu. A to navzdory všem důkazům, které naznačují, že původním cílem útoku, nebo spíše cílem prvního útoku, byl kameraman agentury Reuters, po kterém následoval druhý útok, při kterém bylo zabito ještě více novinářů a zdravotnického personálu.
Secundere v Tel Avivu, moc vám děkuji. Pojďme rovnou k Cathy v Londýně. Cathy, máte slovo.
Moderátorka v Londýně: Matte, moc děkuji. Nyní se ke mně připojila Nomi Bar-Yaacov, přední mezinárodní právnička, mírová vyjednavačka a vyšetřovatelka válečných zločinů. Civilisté a nemocnice se stali terčem útoků jak v Kyjevě, tak v Gaze, novináři byli zabiti v Gaze. Izrael i Rusko porušují válečné právo, opravdu.
"Řekla bych, že situace je v tuto chvíli extrémně nebezpečná, že válečné právo, které bývalo červenou čarou, bývalo základem moderního mezinárodního práva. Jako studenti práv jsme válečné právo opravdu studovali a respektovali. A ano, bohužel dnes můžete vidět, že jak v Rusku, tak v Izraeli a Súdánu se válečnému právu nevěnuje žádná nebo jen velmi malá pozornost. V Izraeli tvrdí, že dodržují mezinárodní právo. Je zřejmé, že mezinárodní právo velmi jasně porušují, ale alespoň jsou tam právníci, kteří pracují pro armádu, a existuje určitý druh – "
– formálního dodržování.
"Přesně tak."
Ale není to bezprecedentní. Když se podíváte na válku obecně, je to téměř paradox mluvit o pravidlech války, válečných zákonech, protože jsou porušovány, že? Není to poprvé.
"Ne, ale po druhé světové válce vznikl velmi seriózní soubor mezinárodního humanitárního práva, mezinárodního práva v oblasti lidských práv, tzv. mezinárodního zvykového práva, jako je právo na život, právo nebýt mučen. Existuje něco jako mezinárodní zvykové právo a existují soudy, jako je Mezinárodní soudní dvůr a Mezinárodní trestní soud. Existuje něco, co se nazývá univerzální jurisdikce, podle níž každý stát může stíhat válečné zločiny jiných států a u místních soudů. Existuje tedy mechanismus, za který mezinárodní právníci opravdu bojují. A ten je bohužel nyní narušován, a to nejen Izraelem a Ruskem, ale také USA."
To mě přivádí k Mezinárodnímu trestnímu soudu, protože ten vydal zatykače na Putina i Netanjahua. Ani jeden z nich ale kvůli možnosti stíhání nespí špatně, že? Protože USA to neberou vážně.
"Ne, nejen to, ale minulý týden Donald Trump vydal výkonný příkaz uvalující sankce na dva soudce, kteří byli zodpovědní za obžaloby Benjamina Netanjahua a Yoava Gallanta z Izraele. A to je bezprecedentní. Uvalení sankcí na soudce totiž podkopává jakoukoli důvěru v mezinárodní systém."
Co tedy ve skutečnosti má nějaký význam? Dnes jsme byli svědky toho, jak Velká Británie a EU předvolaly ruské velvyslance, což je druh performativní diplomacie. To přece nikoho z Ruska nepřivede, aby se třásli strachy, že?
"Rozhodně ne. Víte, předtím jste mi napsala, že se mě zeptáte na performativní diplomacii. A já jsem odpověděla: Co je to performativní diplomacie? To je nesmyslná diplomacie. To byla moje odpověď a stojím si za ní. To není skutečná diplomacie. Předvolání velvyslanců je první fází procesu, že? To je to, co to je. Je to varování velvyslancům, že pokud země, kterou zastupují, nedodržuje mezinárodní právo nebo cokoli jiného, kvůli čemu jsou předvoláni, budou následovat vážné kroky. A my jsme ty vážné kroky neviděli."
No, to je ten problém, že? Protože vážné kroky se jistě týkají peněz, že? Jde o to, že by se Izraeli odepřely zbraně nebo že by se Rusku uvalily sankce mnohem významnější, než jaké jsme dosud viděli? A to je nakonec rozhodnutí Ameriky, že?
"Ano. No, viděli jste, že Trump na cestě do Anchorage před setkáním s Putinem řekl, že pokud po sedmihodinovém setkání nedojde k příměří, budou uvaleny sankce. A pak se sedm hodin změnilo na tři hodiny a on přišel, všichni vyšli, všichni byli jakoby okouzleni a usmívali se a řekli: „Ne, žádné sankce, žádné příměří. Budeme prostě pokračovat v mírovém procesu." Mezitím jste viděli... strašné útoky Ruska na Kyjev v noci, mnoho civilních obětí, umírající děti, také v Gaze. Takže ano, je to velmi, velmi znepokojivé."
Takže byste si mysleli, že pokud ty záběry nepřesvědčí Trumpa, aby jednal, co ho přesvědčí? Má všechny trumfy v ruce, abych tak řekl. Ale on ty trumfy vlastně nepoužívá, že?
"Včera řekl, že válka v Gaze skončí do dvou až tří týdnů. A myslím, že ho k tomu musíme přimět, víte, a udržovat tlak. Zmínil jste to, držet se termínu, maximálně dva až tři týdny, 21 dní od včerejška, takže 20 dní od dnešního dne, a přimět ho, aby se toho držel. Zjevně se chytil do pasti, kterou mu nastražil Benjamin Netanjahu, a věří, že Hamás musí být zcela zničen a všichni rukojmí propuštěni. Mezitím rukojmí umírají, Palestinci umírají a mír není. Jediným řešením je tedy držet ho za slovo."
