USA pozastavily schvalování víz pro téměř všechny držitele palestinských pasů
1. 9. 2025
Omezení jdou nad rámec těch, která administrativa Donalda Trumpa dříve oznámila pro návštěvníky z Gazy. Zabrání Palestincům cestovat do Spojených států za účelem lékařského ošetření, studia na vysoké škole a služebních cest, uvedly noviny s odvoláním na nejmenované úředníky.
Ministerstvo zahraničí před dvěma týdny oznámilo, že pozastavuje vydávání všech návštěvnických víz pro osoby z Gazy, zatímco provádí „úplnou a důkladnou“ revizi, což pro-palestinské skupiny odsoudily.
V pátek USA začaly odmítat a rušit víza členům Organizace pro osvobození Palestiny (PLO) a Palestinské samosprávy (PA) před zasedáním Valného shromáždění OSN v září, potvrdilo ministerstvo zahraničí.
Podle dohody jako hostitel OSN v New Yorku by USA neměly odmítat víza úředníkům, kteří se chystají na zasedání Valného shromáždění, ale ministerstvo zahraničí uvedlo, že dodržuje dohodu tím, že palestinské misi umožňuje účast.
„Trumpova administrativa se vyjádřila jasně: je v zájmu naší národní bezpečnosti, aby PLO a PA nesly odpovědnost za nedodržování svých závazků a za podkopávání vyhlídek na mír,“ uvedlo ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení.
