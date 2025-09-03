Náčelník generálního štábu Ruské federace oznámil plány na pokračování války
3. 9. 2025
"Plnění úkolů speciální vojenské operace Spojenou skupinou sil bude pokračovat v provádění útočných operací. Dnes si ujasníme úkoly pro skupiny vojsk ve směrech pro podzimní období," uvedl. Ministerstvo obrany Ruské federace zveřejnilo video s Gerasimovovým projevem, v němž bylo zdůrazněno, že "shrnul výsledky tažení jaro-léto 2025 a objasnil úkoly pro budoucnost".
"Strategická iniciativa... je plně lokalizována ozbrojenými silami RF," řekl náčelník generálního štábu. Podle něj v tuto chvíli ruská armáda kontroluje 99,7 % území Luhanské oblasti, 79 % území Doněcké oblasti, 74 % Záporožské oblasti a 76 % Chersonské oblasti.
Gerasimov také řekl, že masivní údery na Ukrajinu ve dnech 28. a 30. srpna, v jejichž důsledku byl zničen vchod do obytné výškové budovy v Kyjevě a bylo zabito 25 lidí (včetně čtyř dětí) a v dalších regionech byla poškozena civilní infrastruktura, byly údajně způsobeny "podnikům spojeným s vojensko-průmyslovým komplexem".
Celkově ruská armáda kontroluje asi 20 % území Ukrajiny, ale téměř ke všem těmto ziskům došlo v prvních týdnech invaze. Podle Deep State se Rusko za posledních 1010 dní války zmocnilo 5842 km² ukrajinského území, tedy 0,97 % rozlohy země.
Ruská ofenzíva je doprovázena katastrofálními ztrátami. Podle odhadů washingtonského Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) ztratila ruská armáda od začátku invaze asi 1 milion lidí, z toho 250 tisíc zabitých a 400 tisíc invalidních. Britská rozvědka poskytuje podobné údaje. Podle společné studie Meduzy a Mediazony, založené na Rejstříku dědických případů, zemřelo na Ukrajině do konce srpna 2025 220 tisíc ruských vojáků.
Analytici z The Economist vypočítali, že v létě 2025 ztratila ruská armáda jednoho vojáka na každých 0,038 km² postupu. Tímto tempem je podle publikace možné dosáhnout administrativních hranic Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti nejdříve v únoru 2029 a úplné dobytí Ukrajiny by vyžadovalo dalších 89 let války.
