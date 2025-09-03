Spojené státy se kvůli válce mezi Ruskem a Ukrajinou potýkají s nedostatkem TNT
3. 9. 2025
Hrozí, že nedostatek zpomalí tempo výstavby a zvýší náklady na mnoho materiálů. "Svět, jak ho známe, není možný bez průmyslových výbušnin. Téměř vše, co se těží v dolech a lomech, je v devíti případech z deseti spojeno s použitím výbušnin," uvedl Clark Maica, prezident Asociace výrobců výbušnin.
Od 80. let 20. století získávaly Spojené státy TNT ze dvou zdrojů: dovozem a zpracováním výbušnin ze zastaralé munice. Oba kanály však byly kvůli válce na Ukrajině omezeny. Od roku 2022 Pentagon nezpracovával a neskladoval starou munici a jediný oficiální dodavatel TNT, Polsko, posílá významnou část produktů Ukrajině. Ve stejné době Rusko a Čína přestaly vyvážet výbušniny do Spojených států.
Při hledání alternativ zvažují americké společnosti pentaerythritol-tetranitrát, který vyrábějí tři továrny v zemi, ale není známo, jak rychle se bude tempo jeho dodávek zvyšovat. Americký Kongres již schválil výstavbu nové továrny pro Pentagon v Kentucky za 435 milionů dolarů. Pro soukromý sektor nejsou dodávky zajištěny a nedostatek bude přetrvávat.
Není tak snadné posoudit, co se děje s cenami na trhu TNT kvůli uzavřeným vojenským dodávkám. Globální trh TNT odhaduje USD Analytics na 1,7 miliardy dolarů v roce 2025 a předpokládá se, že do roku 2034 vzroste na 2,4 miliardy dolarů, což představuje střední tempo růstu 3,9 %. V roce 2022 odhadla společnost Market Insights Research trh na 900 milionů dolarů, takže ceny TNT by se během tohoto období mohly téměř zdvojnásobit.
