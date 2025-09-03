Izrael umořil hladem dalších 13 Palestinců, od úsvitu v úterý zavraždil 105 lidí
3. 9. 2025
Izraelské útoky na Gazu pokračují
Izraelský ministr zahraničí říká, že Macron je „odtržený od reality“ po komentářích k Palestině
Gideon Saar, izraelský ministr zahraničí, kritizoval francouzského prezidenta poté, co ten zopakoval podporu uznání palestinského státu, a označil jeho jednání za „nebezpečné“.
Jak jsme již dříve informovali, Macron na Twitteru napsal, že „žádná ofenzíva, pokus o anexi nebo nucené vysídlení obyvatelstva nezmaří dynamiku“ směřující k řešení dvou států.
Gideon Saar na Twitteru reagoval slovy: „Macron se snaží zvenčí zasáhnout do konfliktu, jehož není účastníkem, a to způsobem, který je zcela odtržený od reality na místě po 7. říjnu.“
„Macron svými kroky podkopává stabilitu regionu a táhne regionální a mezinárodní systém k jednostranným krokům. Jeho kroky jsou nebezpečné. Nepřinesou mír ani bezpečnost,“ dodal.
Napětí vzrostlo poté, co Francie oznámila, že na nadcházející Valné hromadě OSN v New Yorku uzná palestinskou státnost, což izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vedlo k obvinění Macrona z podněcování antisemitismu.
Nemocnice Al-Shifa je podle ředitele vytížena na 2,5násobek své kapacity
Ředitel zdravotnického komplexu Al-Shifa Muhammed Abu Salmiya sdělil, že obsazenost lůžek přesáhla 250 procent, nemocnice v Gaze jsou přetížené zraněnými a nemocnými.
Abu Salmiya uvedl, že všechny zásoby léků jsou pod 60 procenty, některé jsou zcela vyčerpány.
Mezitím nemocnice zaznamenala významné šíření respiračních a kožních onemocnění, zejména v uprchlických táborech.
Abu Salmiya také uvedl, že počet úmrtí v důsledku hladomoru byl nejvyšší v srpnu a očekává, že se tento počet bude dále zvyšovat, protože Izrael pokračuje v obsazování města Gaza.
Izraelská armáda tvrdí, že v Gaze zabila vysokého člena Hamásu
Izraelské síly tvrdí, že zabily Hazema Awniho Naeema, člena Hamásu, kterého obvinily z držení tří izraelských zajatců v Gaze.
„Vysoký terorista Hazem Awni Naeem, který držel v zajetí Emily Damari, Romi Gonen a Naamu Levy, byl eliminován v oblasti města Gaza,“ uvedla armáda v prohlášení na Twitteru.
Podle armády sloužil Naeem v brigádě Hamásu v Gaze a později se stal vysokým důstojníkem v její vojenské zpravodajské jednotce. Uvedla, že byl „blízkým spolupracovníkem velitele brigády v Gaze, Ezz al-Din Haddada“.
Hamas se k tomuto tvrzení zatím nevyjádřil.
Pláž v Gaze se proměnila v přeplněný stanový tábor
Pláže v Gaze kdysi symbolizovaly volný čas a únik z reality.
Nyní je pláž provizorním táborem pro tisíce vysídlených Palestinců. Rodiny čelí kritickému nedostatku jídla, vody a přístřeší.
Izraelští osadníci zabrali palestinský dům ve starém městě Hebron
Izraelští osadníci obsadili dům palestinského majitele ve starém městě Hebron, informovala agentura Wafa, a to pod ochranou izraelské armády.
Armáda uzavřela několik ulic, když osadníci vtrhli do domu, který podle palestinské tiskové agentury patří rodině Naserů.
Toto následuje po zprávách, že izraelské síly zatkly starostu Hebronu Tayseera Abu Sneineha, zřídily kontrolní stanoviště kolem guvernorátu Hebron a uzavřely řadu silnic.
Po zatčení Abu Sneineha Hamas varoval, že izraelské akce odrážejí „plány na anexi okupovaných území na Západním břehu“.
Počet obětí v Gaze od úsvitu opět stoupá
Podle lékařských zdrojů bylo od úsvitu při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 105 Palestinců, z toho 53 v městě Gaza.
Mezi nimi je 32 lidí, kteří hledali pomoc a byli zabiti ve střední a jižní části Gazy.
Macron říká, že izraelská „anexe“ nemůže zastavit uznání palestinského státu
Francie je jednou z několika zemí, které se chystají formálně uznat Palestinu na nadcházející Valné hromadě OSN v New Yorku. Belgie se v pondělí stala poslední západní zemí, která oznámila, že učiní totéž.
Macron také kritizoval rozhodnutí Washingtonu odepřít víza představitelům palestinské samosprávy, kteří se chtěli zúčastnit zasedání. Tento krok označil za „nepřijatelný“ a připojil se tak ke kritice tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.
OSN uvádí, že humanitární mise jsou blokovány a desítky tisíc lidí jsou v Gaze vysídleny
Organizace spojených národů uvedla, že izraelská omezení nadále brání humanitárnímu přístupu do Gazy, kde jsou tisíce dalších lidí nuceny opustit své domovy kvůli zhoršujícím se podmínkám.
„Podle zprávy OCHA je pohyb humanitárních týmů v Gaze stále silně omezen,“ řekl novinářům v New Yorku mluvčí OSN Stéphane Dujarric.
„Mezi pátkem a pondělím bylo asi jedna třetina plánovaných misí izraelskými úřady buď zmařena, nebo zcela zamítnuta. To je 12 z 37 misí, které s nimi koordinujeme. V důsledku toho nemohlo být mnoho misí dokončeno.“
Dujarric uvedl, že omezení se týkají také dodávek před jejich vstupem do Gazy. „Naši kolegové zodpovědní za logistiku říkají, že izraelské úřady pokračují v přísných fyzických kontrolách, které výrazně zdržují odbavení pomoci v přístavu Ašdod,“ řekl.
Podle OSN pokračuje vysídlování obyvatel v celé Gaze. Od 14. srpna bylo zaznamenáno více než 76 000 nových případů vysídlení, včetně 23 000 přesunů ze severní do jižní Gazy.
Amnesty odsuzuje zatčení pro-palestinských aktivistů
Amnesty International odsoudila zatčení pěti mluvčích skupiny Defend Our Juries (DOJ) – skupiny, která vede kampaň za zrušení zákazu terorismu uvaleného britskou vládou na Palestine Action – jejichž domy byly prohledány na základě článku 12 britského zákona o terorismu.
Kerry Moscogiuri, ředitelka Amnesty pro kampaně a komunikaci, označila tato zatčení za „děsivý příklad ochoty britských úřadů používat autoritářské praktiky k umlčení nesouhlasných hlasů“.
„Masové pokojné demonstrace, které v posledních týdnech organizovali, jsou chráněny mezinárodním právem v oblasti lidských práv – a představa, že jim hrozí až 14 let vězení, je neuvěřitelně znepokojující,“ uvedla Moscogiuri ve svém prohlášení.
Na začátku tohoto roku byla organizace Palestine Action britskou vládou označena za teroristickou skupinu poté, co protestující údajně postříkali letadlo RAF červenou barvou na protest proti britské spoluúčasti na izraelské válce v Gaze.
Moscogiuri dodala, že „vyjádření podpory organizaci Palestine Action nesplňuje prahovou hodnotu“ pro kriminalizaci podle mezinárodních standardů, a popsala zatčení jako porušení britských závazků v oblasti lidských práv.
Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Spojené státy, aby zrušily své rozhodnutí zakázat vstup palestinským vysokým úředníkům do země před zasedáním Valného shromáždění OSN.
Americké rozhodnutí je „nepřijatelné“, napsal Macron v příspěvku na Twitteru. „Žádáme, aby bylo toto opatření zrušeno a aby byla zajištěna palestinská reprezentace v souladu s dohodou o hostitelské zemi.“ Dodal, že nedávno hovořil se saúdským korunním princem Mohammedem bin Salmánem. Oba lídři budou během Valného shromáždění 22. září hostit výbor věnovaný prosazování dvoustátního řešení.
Francouzský prezident odkazoval na dohodu regulující sídlo organizace v New Yorku se Spojenými státy. Podle této dohody, podepsané v roce 1947, nemohou americké úřady omezovat příjezd určitých úředníků do sídla OSN, včetně „osob pozvaných do sídla Organizace spojených národů nebo specializované agentury v rámci oficiální mise“.
■ Náčelník generálního štábu IDF Eyal Zamir uvedl, že armáda zahájila manévry v Gaze. „Budeme naši operaci zintenzivňovat a prohlubovat,“ řekl rezervistům, kteří byli povoláni v úterý ráno.
■ Jemenští Húsíové v úterý oznámili, že zaútočili na loď v severní části Rudého moře dvěma drony a raketou kvůli jejímu spojení s Izraelem.
■ Katarské ministerstvo zahraničí se zmínilo o jednáních o propuštění rukojmích a uvedlo, že na poslední návrh na příměří v Gaze nebyla dosud obdržena žádná odpověď ze strany Izraele.
■ Izraelské úřady uvedly, že v pondělí vjelo do Gazy přes hraniční přechody Kerem Shalom a Zikim více než 320 nákladních vozidel s humanitární pomocí.
■ Belgie tento měsíc na Valném shromáždění OSN oficiálně uzná palestinský stát, oznámil v úterý ministr zahraničí Maxime Prevot. Belgie se tak připojí k rostoucí vlně západních vlád, které podporují palestinskou suverenitu.
Londýnský starosta označil pořádání zbrojního veletrhu za „nevhodné“ s odkazem na izraelskou operaci v Gaze
Londýnský starosta Sadiq Khan se staví proti tomu, aby britské hlavní město hostilo mezinárodní zbrojní veletrh, a to s odkazem na izraelskou vojenskou operaci v Gaze, informoval deník Guardian s odvoláním na mluvčího starosty.
„Starosta již dříve napsal organizátorům i společnosti ExCel, aby jim připomněl, že v Londýně žijí tisíce lidí, kteří uprchli před konflikty a trpěli v důsledku zbraní, jako jsou ty vystavené na této akci, a nadále je vyzývá, aby zvážili pořádání veletrhu v Londýně v budoucnu,“ uvádí se v prohlášení.
