Rusko: Civilní ekonomika od začátku roku nepřetržitě klesá
3. 9. 2025
V červenci byla produkce stále vyšší než o rok dříve, o 0,7 %, ale bez odvětví, kterým dominovala obranná výroba, byla o 2,3 % nižší než v červenci 2024, odhadují odborníci CMASF. Mezi hlavní aktivity patří nejrychlejší pokles produkce v posledních třech měsících v automobilovém průmyslu, těžbě uhlí, výrobě "ostatních hotových výrobků" (díky šperkařství) a stavebních hmotách (především cementu). Méně cementu se v Rusku vyrobilo (v průměru za den, sezónně očištěno) pouze v období COVIDu a do roku 2019, poznamenává CMASF.
Hluboký propad prodeje automobilů (osobních automobilů podle Autostatu o 24 % za sedm měsíců, nu ákladních automobilů ještě více) a bydlení (o 22 % podle Dom.rf) stáhl dolů odvětví s nimi spojená. CMASF upozorňuje na "poměrně intenzivní snižování výroby" stavebních materiálů: v prvním čtvrtletí činilo v průměru 1,2 % měsíčně a ve druhém čtvrtletí zrychlilo na 1,9 %, včetně 2,1 % v červnu. Pokles je navíc zaznamenán ve výrobě naprosto všech stavebních materiálů, uvedla Natalija Zubarevič, profesorka na Moskevské státní univerzitě. V důsledku toho do června klesla výrobní aktivita v průmyslu téměř na úroveň před pěti lety.
Pokles produkce ve výrobě pryžových a plastových výrobků se obnovil (-1,5 % v červenci po - 0,3 % měsíčně v průměru ve druhém čtvrtletí), poznamenává CMASF. Hlavní negativum je zde ve výrobě pryžových výrobků, především pneumatik, což je důsledek poklesu poptávky po automobilech a jiných kolových vozidlech.
V automobilovém průmyslu se po roce poklesu produkce v červenci objevily náznaky přechodu ke stabilizaci (+0,3 % oproti červnu). Zpomalení poklesu je "zásluhou" pouze odvětví osobních automobilů, zatímco pokles výroby autobusů a nákladních automobilů pokračoval, píše CMASF: situace je obzvláště obtížná u nákladních automobilů, jejichž výroba je již o polovinu nižší než před rokem, zatímco u autobusů pouze o třetinu.
Většina ostatních průmyslových odvětví stagnuje, poznamenává CMASF. Produkce uhlovodíků se v červenci stabilizovala a ropné produkty klesly o 0,6 % v důsledku útoků ukrajinských dronů. Produkce ropných produktů nadále klesá.
Po očištění o sezónní a kalendářní faktory průmyslová výroba jako celek v červnu až červenci po květnovém nárůstu klesla, uvedli analytici společnosti Tvjordyje cifry. Průmysl prakticky přestal růst, poznamenala Zubarevič: podle výsledků za sedm měsíců byl zaznamenán pokles ve 42 regionech - "to je příliš mnoho".
Někteří odborníci, například hlavní ekonom VEB a bývalý náměstek ministra hospodářského rozvoje Andrej Klepač, se domnívají, že ekonomika jako celek se již dostala do recese. Podle Klepače se sezónně očištěný HDP ve druhém čtvrtletí snížil o 0,6 % po poklesu v prvním čtvrtletí, který ekonomové odhadují na 0,5-0,6 %. Podle propočtů většiny analytiků HDP ve druhém čtvrtletí stále mírně rostl, ale je zřejmé, že ekonomika prudce zpomaluje. Podle Ministerstva hospodářského rozvoje činil v červenci hospodářský růst v meziročním vyjádření pouze 0,4 %.
Zdroj v ruštině: ZDE
