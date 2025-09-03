Pět dětí v Gaze mezi oběťmi izraelského útoku při čerpání vody
K nejnovějšímu útoku došlo v době, kdy izraelská armáda vyzývá obyvatele, aby opustili město Gaza, a povolává dalších 60 000 záložníků
Podle zdravotnických úředníků bylo při izraelském útoku zabito nejméně devět lidí, včetně pěti dětí, kteří čerpali vodu v al-Mawasi, oblasti na jihu Gazy, kterou Izrael označil za bezpečnou zónu.
Lékař z Násirovynemocnice al-Nasser zveřejnil fotografii těl dětí v nemocnici a také fotografii džbánů na vodu, které zůstaly v kaluži krve na místě útoku v úterý.
K útoku došlo krátce poté, co izraelské obranné síly vyzvaly obyvatele, aby opustili město Gaza a odešli do al-Mawasi, před blížící se izraelskou invazí do města Gaza. Izraelská armáda se snažila před svou ofenzívou vysídlit lidi z města a slíbila, že jih Gazy je bude schopen ubytovat, přestože odborníci s tímto návrhem nesouhlasili.
„Rádi bychom vám připomněli, že v al-Mawasi budou poskytovány vylepšené služby s důrazem na přístup k lékařské péči, vodě a jídlu,“ uvedl arabsky mluvící mluvčí izraelské armády Avichay Adraee v příspěvku na Twitteru v úterý odpoledne.
Izrael pokračoval ve své operaci a v úterý zahájil mobilizaci desítek tisíc záložníků.
Bude povoláno nejméně 60 000 záložníků a dalších 20 000 bude prodloužena služba, protože izraelská armáda pomalu stupňuje své vojenské aktivity v městě Gaza, kterou označuje za poslední baštu Hamásu.
Izrael uvedl, že operace známá jako Gideon's Chariots II, jejímž cílem je převzetí kontroly nad městem Gaza, bude zahrnovat pět divizí izraelské armády a může se protáhnout až do příštího roku.
Izrael již pronikl do západní části města Gaza, srovnal se zemí kdysi prosperující čtvrť Zeitoun a minulý týden prohlásil celé město za „nebezpečnou bojovou zónu“. Izrael zintenzivnil své útoky a tvrdí, že při sobotním útoku na bytový dům v Gaze zabil mluvčího ozbrojeného křídla Hamásu Abu Obeidu.
Podle zdravotnických úřadů v Gaze izraelské útoky a střelba zabily za posledních 24 hodin nejméně 76 lidí v celém pásmu Gazy.
V pondělí přední světová asociace odborníků na genocidu uvedla, že izraelské akce v Gaze splňují právní definici tohoto zločinu. Humanitární organizace varovaly, že invaze do města Gaza a nucené vysídlení asi 1 milionu lidí by mohlo mít devastující humanitární důsledky. Počet obyvatel města se v průběhu posledních 23 měsíců zvýšil, protože se stalo útočištěm pro stovky tisíc Palestinců vysídlených z téměř 80 % Gazy, na kterou se vztahuje evakuační příkaz.
Město již sužuje hladomor způsobený izraelskými omezeními pomoci vstupující do Gazy, který se podle odborníků ještě zhorší, i když nedojde k vojenské operaci. V úterý zemřelo na podvýživu třináct lidí, včetně tří dětí, čímž se celkový počet lidí, kteří za posledních 23 měsíců zemřeli hlady, zvýšil na 361 – většina z nich zemřela od července.
Izrael se snaží před svou operací násilně vysídlit obyvatele města Gaza a pokouší se přilákat Palestince do jižní části Gazy, která je již přeplněna jinými vysídlenými osobami.
Šéfka Červeného kříže Mirjana Spoljaric Eggerová v sobotu uvedla, že neexistuje bezpečný způsob, jak provést hromadnou evakuaci města Gaza, a že žádná jiná část Gazy nemá kapacitu přijmout takové hromadné vysídlení. Na začátku srpna mluvčí úřadu OSN pro lidská práva Thameen al-Kheetan uvedl, že Palestinci v al-Mawasi mají „malý nebo nemají žádný přístup k základním službám a zásobám, včetně jídla, vody, elektřiny a stanů“.
Mnoho obyvatel města Gaza odmítlo odejít, protože se obávají toho, co je čeká v jižní Gaze poté, co Izrael v minulosti zaútočil na takzvané humanitární zóny.
Operace v Gaze, kterou prosazuje izraelský premiér Benjamin Netanjahu pod tlakem krajně pravicových členů své vládní koalice, čelí doma silnému odporu. Desítky tisíc Izraelců pochodovaly po celé zemi na protest proti válce, která je podle nich bezúčelná a ohrožuje životy zbývajících rukojmích v Gaze.
Izraelská média informovala o vnitřním rozporu mezi vládou a náčelníkem generálního štábu. Podle izraelských médií, která přinesla zprávy o nedělním zasedání bezpečnostní rady, izraelský náčelník generálního štábu vyzval vládu, aby přijala dohodu o příměří namísto pokračování operace v Gaze, která podle něj může ohrozit životy rukojmích v Gaze.
V úterý Belgie oznámila, že se připojí k rostoucímu počtu evropských zemí, které uznávají Palestinu jako stát. Oznámila také, že zakáže dovoz zboží z izraelských osad na Západním břehu a označí vůdce Hamásu, násilnické izraelské osadníky a dva izraelské ministry z krajní pravice za persony non grata.
„Nejde o sankce vůči izraelskému lidu, ale o zajištění toho, aby jejich vláda respektovala mezinárodní a humanitární právo, a o přijetí opatření, která se pokusí změnit situaci na místě,“ uvedl belgický ministr zahraničí Maxime Prévot v příspěvku na Twitteru. Dodal, že EU by měla pozastavit svou obchodní dohodu s Izraelem, aby na něj vyvinula další tlak.
Tento krok dále zvyšuje rostoucí mezinárodní izolaci Izraele, zatímco jeho válka v Gaze a následný hladomor pokračují.
