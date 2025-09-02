Babiš zasévá nenávist, tak co chce sklízet?

2. 9. 2025 / Fabiano Golgo

Andrej Babiš dostal na mítinku ránu holí. Ano, násilí do politiky nepatří a každý soudný člověk to odsoudí. Jenže právě v tomto okamžiku se nabízí otázka, kterou si jeho hnutí ANO nikdy nepoloží: odkud se bere ten hněv, který dnes prosakuje až do fyzických útoků? Populisté jako Babiš roky staví svou politiku na jedu. Straší lidi, že za jejich problémy může vláda, migranti, Brusel, novináři, „oni“.

Sází na rozdělování společnosti na „slušné lidi“ a „zrádce“, na teatrální volání po „spravedlnosti“, které se v praxi rovná jen dalšímu rozdmychávání frustrace. Každý billboard, každé kázání u karavanu ANO přilévá olej do ohně. A teď, když plameny šlehají zpátky, hraje se překvapená oběť.


Karel Havlíček a Alena Schillerová okamžitě spustili refrén o „nenávistné kampani konkurence“. Jako by právě jejich šéf neproměnil politiku v permanentní hysterii, v permanentní křik, že „oni“ chtějí zničit národ. Je to groteskní – člověk, který roky učí lidi, že politický soupeř je nepřítel, teď pláče, že se někdo začal chovat k němu jako k nepříteli.

Ano, ten starší pán s holí jednal špatně. Ale jeho gesto je jen brutální zrcadlo toho, co tu populisté sami roky živí. V atmosféře, kde se politika prezentuje jako bitva „na život a na smrt“, kde slova „vlastizrádce“ nebo „gauner“ létají v přímém přenosu, se nelze divit, že pár lidí časem přestane rozlišovat mezi řečnickým kopancem a fyzickým.

Populisté sklízejí, co zaseli. Vyráběli hněv, protože hněv mobilizuje. Teď se diví, že ten hněv neumí rozlišovat, kam dopadne. Ale bumerang je neúprosný: když jej hodíte do vzduchu, vraťte se raději pod střechu.

