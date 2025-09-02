Babiš zasévá nenávist, tak co chce sklízet?
2. 9. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 1 minuta
Sází na rozdělování společnosti na „slušné lidi“ a „zrádce“, na teatrální volání po „spravedlnosti“, které se v praxi rovná jen dalšímu rozdmychávání frustrace. Každý billboard, každé kázání u karavanu ANO přilévá olej do ohně. A teď, když plameny šlehají zpátky, hraje se překvapená oběť.
Karel Havlíček a Alena Schillerová okamžitě spustili refrén o „nenávistné kampani konkurence“. Jako by právě jejich šéf neproměnil politiku v permanentní hysterii, v permanentní křik, že „oni“ chtějí zničit národ. Je to groteskní – člověk, který roky učí lidi, že politický soupeř je nepřítel, teď pláče, že se někdo začal chovat k němu jako k nepříteli.
Ano, ten starší pán s holí jednal špatně. Ale jeho gesto je jen brutální zrcadlo toho, co tu populisté sami roky živí. V atmosféře, kde se politika prezentuje jako bitva „na život a na smrt“, kde slova „vlastizrádce“ nebo „gauner“ létají v přímém přenosu, se nelze divit, že pár lidí časem přestane rozlišovat mezi řečnickým kopancem a fyzickým.
Populisté sklízejí, co zaseli. Vyráběli hněv, protože hněv mobilizuje. Teď se diví, že ten hněv neumí rozlišovat, kam dopadne. Ale bumerang je neúprosný: když jej hodíte do vzduchu, vraťte se raději pod střechu.
