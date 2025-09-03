Rusko: Vláda prodloužila platnost předvolání do armády na rok
3. 9. 2025
To znamená, že pokud branec nemohl být z jakéhokoli důvodu vyslán k jednotce během aktuálního období odvodu (jaro nebo podzim), vojenské registrační a náborové úřady tak budou moci učinit během příštích kampaní do 12 měsíců od data původního rozhodnutí. Během tohoto období budou vojenské registrační a náborové úřady zasílat předvolání k objasnění údajů a občané sami budou moci hlásit změny své situace, například vznik práva na odklad.
Tento dekret kabinetu ministrů uvádí pravidla branné povinnosti do souladu se zákonem podepsaným Vladimirem Putinem v dubnu a je součástí rozsáhlé reformy vojenského registračního systému.
Reforma zahrnuje vytvoření Jednotného registru vojenské registrace (webová stránka Reestrpověstok.rf, kde se evidují všechna elektronická předvolání), který zahájil plnohodnotnou činnost v květnu 2025. Podle hnutí za lidská práva "Jděte lesem" byl 9. srpna zaznamenán první případ obdržení elektronického předvolání - obdržel jej obyvatel Tverské oblasti. V oznámení bylo uvedeno datum dostavení se a hovořilo se o zákazu cestování do zahraničí a možných sankcích v případě vyhýbání se doručení. Dne 29. srpna ministr obrany Andrej Bělousov oficiálně oznámil dokončení vytváření státního systému jednotné vojenské registrace.
Vytvoření jednotného digitálního registru předvolání inicioval Vladimir Putin po vyhlášení "částečné mobilizace" na podzim roku 2022, což vedlo k masivnímu odlivu občanů ze země – podle různých odhadů opustilo Rusko 700 tisíc až více než 1 milion lidí. Původně měl systém fungovat od dubna 2024, ale jeho spuštění bylo opakovaně odkládáno kvůli technickým potížím.
Podle současných právních norem jsou elektronická předvolání postavena na roveň papírovým a považují se za doručená sedm dní po vyvěšení v rejstříku. Ignorování předvolání s sebou nese zákaz opustit Rusko, omezení prodeje nemovitostí a obchodních transakcí, potíže se získáním úvěru, pokuty a dokonce i trestní stíhání.
Na tomto pozadí provedlo Rusko na jaře 2025 největší odvod za posledních 14 let – podle dekretu podepsaného Putinem bylo k vojskům vysláno 160 tisíc lidí.
Odvod do vojenské služby v Ruské federaci se provádí dvakrát ročně: od 1. dubna do 15. července a od 1. října do 31. prosince. Občané ve věku od 18 do 30 let podléhají branné povinnosti.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse